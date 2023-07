Burkina Faso: Appel à incendie du Palais du Mogho Naaba - 4 ans ferme pour Marcel Tankoano, Lookman et Alain Alain relaxés

Le Tribunal de grande instance Ouaga I a rendu le verdict du procès dit affaire appel à incendier le Palais du Mogho Naaba. Le militant de la société civile, Marcel Tankoano s'en sort avec la plus lourde peine, 48 mois de prison ferme soit 4 ans.

Pascal Zaïda et Abdoul-Karim Baguian dit Lota sont condamnés chacun à 30 mois de prison (deux ans et demi) et deux millions de francs CFA d'amende, le tout ferme également tandis que Boukaré Tapsoba se voit infligé 24 mois ferme et un million d'amende, Karim Koné 12 mois ferme et un million d'amende quand Désiré Guinko est lui condamné à 18 mois et un million, ferme également.

C'est Souleymane Belem qui bénéficie de 6 mois avec sursis.

Le journaliste Lookman Sawadogo, l'animateur Alain Traoré dit Alain Alain et l'activiste Boukary Conombo bénéficient de la relaxe au profit du doute alors que le procureur avait requis cinq ans ferme contre eux.

Ouvert le 7 juin 2023, ce dossier est ainsi clos en première instance avec ces verdicts en attendant un éventuel appel du jugement.

Les acteurs de la société civile étaient poursuivis pour incitation à attroupement, mise en danger de la vie d'autrui et complicité par non dénonciation de délit tandis qu'il était reproché au journaliste et l'animateur une complicité de non dénonciation de délit.

Considéré comme le cerveau du complot, Marcel Tankoano, était poursuivi en sus pour divulgation de fausses informations.