Tunisie: Accord de financement de la deuxième phase du projet de l'OIM « Mobi-TRE » - L'Italie mise sur le capital humain tunisien

La nouvelle phase du projet, en gardant toujours la logique du développement transnational, ne sera pas limitée à la diaspora tunisienne résidant en Italie mais sera élargie en incluant les Tunisiens résidant en Allemagne, Arabie saoudite, Côte d'Ivoire et France.

A la Résidence de l'ambassadeur d'Italie à Tunis, l'ambassadeur Fabrizio Saggio, le directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), Andrea Senatori, et le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie, Azzouz Samri ont signé un accord de 2 millions d'euros en faveur de la mise en oeuvre de la phase 2 du projet Mobi-TRE « La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie ».

Le projet vise à donner à la diaspora tunisienne à l'étranger la possibilité de s'engager dans le développement de la Tunisie, en facilitant l'investissement et en soutenant l'esprit d'entreprise chez les jeunes Tunisiens des régions du pays présentant des facteurs de vulnérabilité et une forte mobilité migratoire, et à créer de nouvelles opportunités d'emploi.

A l'occasion de la signature, l'ambassadeur d'Italie a rappelé l'approche globale promue par le gouvernement italien vis-à-vis de la Tunisie, avec un soutien à 360 dégrés qui a fait de l'investissement dans le capital humain un de ses piliers : « La signature aujourd'hui avec l'OIM constitue un témoignage concret de l'approche globale italienne pour sa programmation stratégique en matière de mobilité humaine. Nous considérons le capital humain de la Tunisie comme une source inestimable pour le développement du pays ».

En mettant en lumière l'engagement de la Coopération italienne en Tunisie avec plus de 700 millions d'euros de projets en cours de réalisation et programmés, l'ambassadeur d'Italie a aussi souligné le succès représenté par la première phase du projet qui a permis de réaliser 56 initiatives entrepreneuriales, sur la majorité du territoire tunisien, avec la création ou la consolidation de postes d'emploi surtout en faveur des jeunes, âgés entre 18 à 30 ans (60%), parmi lesquels 76% de femmes.

A ce propos, le Directeur de Aics Tunis, Andrea Senatori, a souligné que la nouvelle phase du projet offrira un soutien technique aux entreprises pour leur permettre de s'orienter vers de nouveaux marchés et vers la vente en ligne de leurs produits. Enfin, la priorité sera donnée aux femmes et aux jeunes, aux groupes vulnérables et aux projets entrepreneuriaux de l'économie sociale et solidaire capables de créer de l'emploi direct et indirect, ainsi que de la durabilité en termes environnementaux.