Congo-Brazzaville: Musique - Love, vibes, skang, jam and Lions

On vous explique pourquoi Conquering Lions vous fera danser la tête - et pas que - ce vendredi 7 juillet, à l'Institut français de Pointe-Noire, pour la dixième Jam session « Mukembo ya IFC » !

Vous kiffez le reggae ? Vous allez forcément bouger la tête dès les premières mesures. Vous ne kiffez pas vraiment le reggae ? Vous allez quand même bouger la tête car, qu'on le veuille ou non, cette musique vous emporte par sa magie à faire de vous un « Headbanger ». Oui, c'est plus fort que vous, c'est la magie du reggae, de ses vibes et de son « Ridim » (Rythme en jamaïcain). Conquering Lions n'échappe pas à cette règle d'or, plus précisément noire, jaune et verte, couleurs de la Jamaïque, pour vous faire joyeusement balancer en cadence au rythme de leur musique.

La rythmique singulière du reggae est caractérisée par le « One drop », une façon de jouer les accords du clavier ou de la guitare en abandonnant les premiers et troisièmes temps de chaque mesure pour appuyer les temps faibles, second et quatrième temps, contrairement à de très nombreux autres styles musicaux. Alors, inévitablement, on chaloupe de la tête, mais aussi des épaules et des hanches, sur ces accents de guitare que les musiciens appellent « Skang », « Bang » ou « Shops ».

One love, one drop, skang, bang, shops and... jam! Car, c'est bien de la jam session « Mukembo ya IFC » du 7 juillet dont on parle, un concept live qui en est déjà à son dixième épisode et qui voit défiler sur la scène, chaque début du mois et depuis début octobre 2022, la crème de la musique ponténégrine. L'entrée est libre pour le public, une autre raison pour danser sa tête, et la scène est ouverte à « qui veut » pour venir jouer, chanter, improviser sur le reggae bantou des Conquering Lions.

C'est une bénédiction, disait Bob Marley : « C'est la musique du Tiers-monde, une bénédiction, c'est l'actualité chantée, celle qui n'est pas enseignée à l'école » et, pour Ponton la belle, c'est surtout une fête en ce début du mois de juillet pour découvrir ou redécouvrir l'une des formations phares du reggae made in Congo dont la dernière prestation, le 21 juin sur la Côte sauvage, aura fait sensation.