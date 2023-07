Afrique: Sixième édition du Salon Afrique Unie - L'accent sera mis sur l'entrepreneuriat durable

Evénement incontournable qui met en valeur la richesse créative de l'Afrique et des Afro-descendants, la sixième édition du Salon Afrique unie, qui se tiendra pour la toute première fois en Afrique du 9 au 11 novembre prochain, à Cotonou, au Bénin, sera recentré sur l'entrepreneuriat et les affaires pour un développement durable en Afrique.

Au programme du salon Afrique unie qui se déroulera durant trois jours, des conférences-débats, des master classes, des expositions, des rencontres avec des acteurs de l'écosystème entrepreneuriat qui viendront partager leurs expériences dans le domaine, afin de faire comprendre aux participants que le parcours de réussite n'est pas linéaire, mais plutôt rempli d'obstacles à surmonter. Aussi, la rencontre de Cotonou abordera des thématiques diverses, dont l'intelligence artificielle, l'agro-alimentaire, la valorisation artisanale et le marché de luxe, le tourisme écologique, la santé, l'audiovisuel et bien d'autres.

« Après cinq éditions qui se sont déroulées en France, il est temps que les gens de la diaspora et de l'Europe puissent se déplacer sur le continent africain et se retrouver au salon d'Afrique unie. Tous les membres des différentes diasporas sont invités à se retrouver du 9 au 11 novembre prochain, à Cotonou, pour participer à l'événement et apporter leur pierre à l'édifice. Ce salon a pour première ambition de mettre en lumière le secteur privé et de mettre en place toutes sortes de partenariats y compris des PPP pour les porteurs de projets qui feront le voyage de Cotonou », a expliqué Urmine Gounongbe, initiatrice du salon.

Créé en France en 2009, le salon Afrique unie qui met en lumière les réussites de tous ceux qui proposent des solutions concrètes, pratiques et pérennes, a pour vocations de fédérer les pays africains, les Caraïbes et leurs diasporas ; nourrir la cohésion entre les Afro-descendants et l'Afrique par l'entrepreneuriat ; mettre en avant des échanges économiques durables ; mettre en lumière les technologies immersives et approches économiques génératrices d'emploi et de richesses pour le continent africain ; promouvoir à la fois les entrepreneurs de l'Afrique et des Caraïbes tout en valorisant leur savoir-faire, leur créativité.