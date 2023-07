Afrique: Vient de paraître - « Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur » de Laurent Ngoma

La cérémonie de présentation et de dédicace du livre « Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur » a eu lieu le 1er juillet, au mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza. L'ouvrage de 124 pages, subdivisé en seize parties et numéroté en chiffres romains, est l'œuvre de Laurent Mascar Ngoma, édité cette année par the Mary bro foundation Publishing. Le livre qui a réuni un public hétérogène est une adresse à la jeunesse. Magnifiquement coloré en orange et en bleu, il représente également la jeunesse, la vitalité, le dynamisme, l'énergie et la créativité.

L'auteur, Laurent Mascar Ngoma, interpelle les jeunes africains et africaines d'aujourd'hui et de demain et s'adresse à eux avec des mots choisis et forts. « L'heure est venue de se réveiller pour ceux et celles qui dorment encore, de se lever pour ceux et celles qui sont déjà réveillés, de marcher pour ceux qui sont déjà levés, de courir pour ceux et celles qui marchent et de s'envoler pour ceux et celles qui courent », peut-on lire sur la quatrième de couverture du livre.

Une façon pour Mascar Ngoma de faire comprendre à cette jeunesse que le temps presse et qu'elle ne doit pas attendre davantage pour la transformation significative de soI et pour le salut de l'Afrique. C'est une invite à la prise de conscience des défis et des attentes du continent africain. L'auteur a appuyé ses propos en se fondant sur le fait que, selon lui, « l'Afrique de sa génération a raté son rendez-vous avec la démocratie », mais aussi sur une citation de Fatou Djom: « Il ne faut pas que le passé vous possède, possédez votre passé et créez votre futur ».

%

En effet, Laurent Mascar Ngoma esquisse un bilan des soixante dernières années de l'Afrique indépendante subdivisée en deux époques. Une première qui s'étend de 1960 à 1990 et une seconde de 1990 à 2020, l'année où la pandémie de la covid-19 a mis à nu les faiblesses de tous les régimes de gouvernance dans le monde.

Pour cela, l'auteur a proposé à la jeunesse des perspectives qui s'inscrivent dans une durée de trente ans pour sortir l'Afrique du gouffre dans lequel elle se trouve. Ces perspectives sont reparties en dix années chacune, à savoir de 2020 à 2030, l'Afrique dans la décennie de la libération et de la refondation; 2030-2040, l'Afrique dans la décennie du déploiement; enfin 2040-2050, l'Afrique sera dans la décennie de confirmation. A en croire l'auteur, « l'Afrique doit se prendre en charge pour résoudre tous ses problèmes et éviter les erreurs et les errances du passé ». Il joue à la prudence afin de prévenir une tendance à la récidive qui pourrait hanter d'autres générations pour que perdure la stagnation de l'Afrique.

« En 2050, nous serons dix millions d'habitants sur terre, et nombreux seront en Afrique. Il nous faut répondre aux besoins essentiels de cette population. Nous devrons être capables de manger à notre faim, de nous éclairer, de nous soigner, vivre en harmonie et prendre le leadership au niveau mondial. La jeunesse a donc besoin de s'informer et de se former pour mieux jouer son rôle », a expliqué l'auteur

Notons que La « Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur » est disponible à l'Afnac, au Grand Casino. Originaire du Congo, Laurent Mascar Ngoma est chercheur environnementaliste, ingénieur agronome et diplomate. Il était autrefois grand activiste dans les mouvements de jeunesse et syndicats étudiants, membre de plusieurs initiatives et associations internationales.