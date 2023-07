Maroc: La Green Investment Conference pour promouvoir le développement durable de la région

Après une absence de plusieurs années, pandémie covid oblige, le Moussem de Tan Tan ressurgit entre les belles dunes de Ch'Bika et la ville de Tan Tan.

Pour souligner le caractère économique de ce Moussem, la présente édition sera marquée par un rendez-vous majeur réunissant des décideurs politiques et des acteurs économiques pour discuter des enjeux du développement territorial.

La Fondation Almouggar, en collaboration avec ses partenaires, a annoncé la tenue de la Green Investment Conference le 9 juillet courant, en marge du prestigieux Moussem de Tan Tan qui se déroule du 7 au 12 de ce mois. Cet événement d'envergure vise à promouvoir le développement durable de la région et à explorer les opportunités d'investissement.

Sous le thème inspirant «Les enjeux du développement territorial», la Green Investment Conférence réunira un panel impressionnant de participants, comprenant des ministres, des directeurs d'établissements publics, des présidents de Conseils de régions, ainsi que des décideurs politiques et des acteurs clés du secteur privé. Cette rencontre offrira un espace de réflexion, d'échanges et de partage autour des enjeux liés au développement territorial et aux opportunités économiques de la région.

La conférence sera organisée en plusieurs sessions, comprenant des keynotes et des panels thématiques. Les sujets abordés comprendront le potentiel économique de la région, les opportunités d'investissement et les dispositifs d'accompagnement.

Les quatre panels prévus exploreront des thématiques clés, notamment le Plan de développement de la province de Tan Tan et les mesures prises pour attirer les investisseurs, le développement de l'écotourisme dans la province, les énergies renouvelables et les projets de production d'hydrogène et d'ammoniac verts, ainsi que les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture.

La Green Investment Conférence se clôturera par une cérémonie au cours de laquelle des trophées seront remis pour honorer les initiatives locales exemplaires. Les conclusions générales de ce symposium ambitieux seront également adoptées, visant à promouvoir et valoriser les richesses naturelles et socioéconomiques de la région.

Cet événement prometteur souligne l'engagement de la Fondation Almouggar en faveur du développement durable et de la valorisation des atouts de la région de Tan Tan. La Green Investement Conference s'annonce comme une opportunité unique de renforcer les collaborations et de stimuler les investissements, tout en préservant l'environnement et en favorisant une croissance économique équilibrée.

Rendez-vous donc à la salle de l'Institut de technologie de pêche maritime de Tan Tan, dimanche 09 juillet à partir de 10 heures.