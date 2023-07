Afrique: Arts martiaux - La Fécoju-Da échange avec la FIJ

Dans la foulée de l'organisation du 5 au 8 juillet, à Kinshasa, du tournoi international de judo, le représentant Afrique à la Fédération internationale de judo (FIJ), Michel Huet, a échangé avec la délégation congolaise sur plusieurs sujets.

La partie congolaise composée des représentants du ministère des Sports, du Comité national olympique et sportif congolais, de l'ambassade du Congo en République démocratique du Congo ainsi que du président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) et des membres du bureau exécutif, a dévoilé son ambition d'approfondir ses relations avec l'instance suprême de judo. Déterminée à promouvoir et développer ce sport sur l'étendue du territoire national, la Fécoju-Da souhaite garantir la participation des athlètes congolais lors des compétitions internationales et maintenir une bonne collaboration avec la Fij.

A en croire un membre de la Fécoju-Da, leur interlocuteur a salué le dynamisme et la volonté de cette structure de travailler et de valoriser le judo dans son ensemble. " Nous sortons d'une séance de travail avec le représentant Afrique de la Fédération internationale de judo. Nous avons parlé amicalement et tout va bon train. Les représentants de notre État ont fait l'état des lieux et M. Huet a loué nos efforts. Nous sommes obligés de travailler avec la FIJ", a lancé ce membre de la Fécoju-Da, au sortir de la réunion.