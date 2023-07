Congo-Brazzaville: Fespam - La nostalgie des premières éditions

A la fin des années 1990, la population congolaise découvrait le Festival panafricain de musique (Fespam). Lors de sa première édition, en 1996, des artistes de différentes nationalités, en provenance des quatre coins de la terre, étaient présents. Les autorités congolaises avaient pris des dispositions inédites pour témoigner leur générosité, leur bonté et leur hospitalité à ces convives.

Pour la première édition, les dortoirs des campus de l'Université Marien-Ngouabi avaient été aménagés et réfectionnés si bien que plus d'une personne avait jeté les fleurs aux autorités congolaises. Les préparatifs avaient été plus qu'une réussite !Avant le jour J, les délégations arrivaient déjà. Un protocole spécial avait été mis en place pour accueillir les délégations à l'aéroport et les conduire à leurs logements.

Après, le Fespam avait été lancé. C'était chaud, hilarant et amusant ! Pendant toute la durée du festival, les Congolais avaient chanté et dansé au rythme des styles de musique locaux et étrangers. Les spectateurs étaient présents dans les salles, à l'instar du Palais du parlement, les cinémas Vog et ABC, les stades et bien d'autres endroits.

Ceux qui ne pouvaient pas se rendre dans lieux clos pouvaient profiter des spectacles donnés en plein air. Les endroits publics retenus étaient les sièges de mairies et les différents ronds-points des arrondissements. A ces endroits-là, les concerts commençaient en fin de journée. C'était la belle époque ! Des rêves devenus réalités !

Malheureusement, contre toute attente, les éditions du Fespam qui ont suivis n'ont connu ni le même engouement ni la même motivation ni le même impact . Quelque chose avait mal tourné ! Quelque chose n'allait plus ! Quelque chose avait changé ! Cette fois-ci, le Fespam se déroulera du 15 au 22 juillet. Sera-t-il soutenu par les Congolais comme les premières éditions ? Connaîtra-il la chaleur d'autrefois ? Nous ne tarderons pas à le savoir...