Congo-Brazzaville: Poésie - Charles Peter Moukala Kinzounza publie 'La cloche de mon coeur'

"La cloche de mon cœur retentit" est le troisième recueil de poésie de Charles Peter Moukala Kinzounza, paru aux Editions Renaissance africaine, en France. Après " Le poète et les chansons sans son" et "Tout doit changer", l'auteur revient avec ce recueil qui postule la raison d'être de la poésie et de ses multiples fonctions.

« La vie humaine sera multiple dans la mesure où l'attraction sociétale déboussole souvent ceux qui ont le cœur moins affecté. Même si tout ce qui a trait au divin suscite le doute, mais ici l'auteur veut manifester le désir de mettre en exergue les félicités des dieux auprès des humains », a précisé Moukala Kinzounza. Il pense que si tout le monde croit, il surviendra une mutation significative qui octroiera un élan nouveau à la société dans laquelle les humains pataugent sans fin.

Par ces propos, l'auteur a voulu faire ressortir ce qu'il y a dans le tréfonds de l'homme, le cœur.

« Ce cœur me dit que ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui a plusieurs facettes, comme le diamant. Je voudrais donc que le monde qui est multipolaire ait un seul sentiment face à l'être humain. Car nous avons tous un sang de même couleur et notre espace commun c'est cette terre. Il n'y a qu'une seule race, celle des humains », a-t-il affirmé.

En effet, il manque à l'homme une dose considérable de sentiment. Cela est visible à l'œil nu. Les tensions et les guerres dans le monde mettent à nu l'hypocrisie de l'homme. Or, la paix est fondamentale dans la vie d'un être humain. Et la création, après les deux guerres mondiales, de l'Organisation des Nations unies (ONU), concourt vers là. Voilà pourquoi il invite l'humanité à revenir aux bons sentiments comme l'esprit qu'avaient les dirigeants d'alors qui avaient créé cette organisation après l'échec de la Société des nations face au maintien de la paix à travers le monde.

« Seulement, nous constatons que de nos jours, c'est le pire. La guerre russo-ukrainienne en dit long», a déploré Moukala Kinzounza pour qui la "Cloche de mon cœur retentit" est un tire sur la sonnette d'alarme pour dire "Arrêter".

« Cette attitude pour l'homme de violer toujours les principes de l'ONU traduit en soi l'hypocrisie de l'homme. Ce, depuis sa création et son placement dans le jardin d'Eden. Je pense que le jour où l'homme sera logique, il y aura une grande mutation même dans les siècles à venir », a-t-déclaré .

Par ailleurs, Charles Peter Moukala Kinzounza s'oppose au livre numérique. Selon lui, la population congolaise dans des coins les plus reculés n'aura pas, par exemple, la possibilité de lire sur le net. Il estime que le commun des mortels devait faire un effort pour ramener les gens à lire le livre réel et non le virtuel.