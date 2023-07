Algérie: Le groupe Dzair en concert à Alger

ALGER — Le groupe de rock Dzair a donné, jeudi soir à la salle Ibn Zeydoun (Alger), un concert de musique avec un bouquet de ses chansons les plus célèbres et d'autres du patrimoine, en hommage à ses membres récemment disparus Mohamed Lamine Keriche et Redouane Tilmati.

Avec ce concert d'une heure et demie, organisé par l'Office Riadh El-Feth (OREF), à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance, Dzair a marqué son retour sur scène après une longue absence, au grand bonheur du public algérois ravi de découvrir les nouveaux titres du groupe et de retrouver ses anciens morceaux, en plus d'une variété de chansons de différents genres du patrimoine algérien.

Les membres du groupe, à savoir Hakim Laâdjal (chanteur), Hicham Daou (pianiste), Redouane Nehar (bassiste), Islam Laâdjal (batteur), Mehdi Fekhikher (guitariste) et Amine Laâdjal (guitariste), ont su créer une belle interaction avec le public.

Parmi les titres du concert, figurent "Hadi Hkaya", "Lali Yema Lali" du folklore sétifien, "Lillah Yahli Aâdrouni", "Fatou Liyem" composée par le défunt Redouane Tilmati et "Yal Warka" composée par Mahboub Bati.

Les membres du groupe ont également interprété d'autres chansons du patrimoine algérien, notamment "Hizia".

Pour Hakim Laâdjal, ce concert est "spécial et émouvant car il rend hommage au musicien Redouane Tilmati et au technicien Mohamed Lamine Keriche, deux membres du groupe récemment disparus, et marque aussi les 25 ans de Dzair", a-t-il dit.

Ce concert "marque le retour sur scène de notre groupe, qui oeuvre à faire connaître et à protéger les trésors du patrimoine musical algérien", a souligné Hakim Laâdjal.