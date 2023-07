Maroc: 2ème édition de la Session de rencontre des médecins de la diaspora au pays

«La solidarité est une valeur qui nous connaît bien», c'est le slogan choisi par l'Association Bank de solidarité pour la 2ème édition de la Session de rencontre des médecins de la diaspora au Maroc, organisée en collaboration avec la Fondation SAID.

Cette rencontre se tiendra samedi 08 juillet 2023, de 15h30 à 17h30, à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS). Pour les organisateurs de cet évènement, c'est l'occasion de présenter l'Association (historique, activités, partenariats, projets et atouts) et de discuter la situation d'accès des migrants aux services de la santé au Maroc.

En effet, cette ONG a pour mission de venir en aide aux laissés-pour-compte de la société et aux migrants et réfugiés tant au niveau national qu'international.

Selon la direction de Bank de solidarité, les réfugiés et les migrants forment un groupe hétérogène et ont divers besoins de santé, qui peuvent différer de ceux des populations des pays d'accueil.

Les réfugiés et les migrants sont souvent originaires de régions touchées par la guerre, les conflits, les catastrophes naturelles, la dégradation de l'environnement ou la crise économique. Ils entreprennent de longs et exténuants périples au cours desquels l'accès à la nourriture et à l'eau, à l'assainissement et aux autres services essentiels est insuffisant, ce qui augmente les risques de contracter des maladies transmissibles, notamment la rougeole, et des maladies d'origine alimentaire ou hydrique.

Ils peuvent également être exposés au risque d'accidents, d'hypothermie, de brûlure, de grossesse non désirée et de complications liées à l'accouchement, ainsi que de plusieurs maladies non transmissibles en raison de ce qu'ils vivent pendant la migration et des politiques d'entrée et d'intégration restrictives ainsi que de l'exclusion.