Afrique: Ce 7 juillet c'est la journée du kiswahili

Une journée instituée par l'Unesco pour promouvoir une langue parlée par plus de 200 millions de personnes surtout en Afrique. Mais aussi à Oman et au Yémen

Le kiswahili, la langue la plus parlée d'Afrique, avec plus de 200 millions de locuteurs répartis dans une dizaine de pays du continent : Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Mozambique, Malawi notamment, mais aussi à Oman et au Yémen !

C'est donc une langue qui sert aussi de pont entre l'Afrique et le monde arabe.

Pour célébrer l'importance de cette langue bantoue, le 23 novembre 2021, la 41e session de la Conférence générale de l'Unesco a proclamé le 7 juillet de chaque année Journée mondiale de la langue kiswahili.

"Pour nous, c'est un privilège extraordinaire. Nous savons que le kiswahili se développe, et le fait que l'Unesco a choisi le 7 juillet pour célébrer le kiswahili témoigne d'un grand respect et d'une grande reconnaissance pour sa culture et sa capacité à unir la région de l'Afrique de l'Est", dit Nancy Ngowa, professeure de kiswahili au Kenya.

Une langue commune à l'Afrique?

L'année dernière, l'Union africaine a désigné le kiswahili comme l'une de ses langues officielles de travail.

Le kiswahili est également langue officielle de travail de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe.

Néanmoins, l'initiative qui vise à en faire une langue commune sur tout le continent se heurte à de nombreux obstacles.

"Elle a beau être une « lingua franca », elle se heurte aussi au fait que les Africains ne se rassemblent pas pour l'apprécier en tant que langue. On parle des langues différentes dans de nombreuses régions, et la volonté politique ne favorise pas l'adoption de cette langue en Afrique", regrette Nancy Ngowa.

Une mosaïque de langues

La mosaïque linguistique de l'Afrique est immense : entre 1.500 et 2.000 langues seraient parlées sur le continent. En tête, donc, le kiswahili avec plus de 200 millions de locuteurs.

Le hausa est aussi l'une des langues africaines les plus parlées. Plus de 80 millions d'Africains parleraient haoussa. Et c'est le plus grand groupe ethnique du Nigeria. Une langue également parlée dans des pays tels que le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Bénin, le Soudan ou le Tchad.

On pourrait aussi citer le yoruba ,beaucoup parlée au Nigeria, et au Bénin et le peul dans plusieurs pays en Afrique de l'ouest ainsi que dans des pays d'Afrique centrale.

L'amharique est l'une des principales langues parlées en Ethiopie par plus de 30 millions de locuteurs. Le lingala par plus de 45 millions de personnes de l'Angola au Soudan du Sud, en passant par la République démocratique du Congo.