Afrique: Uniffac - Le tournoi Fatshi Cup prend fin ce vendredi avec les matches RDC-Congo, Gabon-RCA

Le coach Guy Bukasa

Les lampions de la première édition du tournoi "Fatshi Cup" qu'organise l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (UNIFFAC), vont tomber ce vendredi 7 juillet, avec les matches RDC-Congo Brazzaville, et Gabon-RCA. Il y aura d'un côté, le derby de deux rives du fleuve entre les deux Congo, et de l'autre côté, le derby de deux autres voisins ; Gabonais et Centrafricains. Un tournoi-championnat, dont seule, l'équipe qui terminera en première place en termes de points selon les règlements de la compétition, sera sacrée championne de la première édition Fatshi Cup. Elle empochera une enveloppe d'environ 50.000 dollars américains.

A l'issue de deux premières journées, les Fauves de Bas Ubangi de la RCA ne sont plus dans la course pour le titre. Ils sont bons derniers au classement avec 0 point pour avoir été battus respectivement par le Congo Brazzaville (0-2) et la RDC (0-1). Alors si la RCA ne va jouer contre la Gabon que pour l'honneur, à la quête ne fut ce que d'une victoire pour repartir à Bangui tête haute, en tout cas, il ne sera pas le cas pour le Gabon. Les Panthères jusque-là, premier avec 4 points, vont jouer la gagne, seule et unique option pour soulever le titre. Les coéquipiers de Curtis Junior Makosso sont dans le bon. Le sociétaire de Sporting Club Nyanga, deuxième division, championnat gabonais passe pour le meilleur buteur de ce Fatshi Cup avec 4 buts à son actif.

La victoire, rien que la victoire dit Guy Bukasa

Pour le derby de deux Congo, les Léopards sont condamnés à battre les Diables Rouges, et compter sur un match nul RCA-Gabon, pourquoi pas carrément une défaite des Panthères.

«La victoire s'impose de façon impérative. Nous tenons mordicus à gagner d'autant plus que nous avons pris la température de la compétition. Il n'est donc pas question d'être défaitiste avant de monter sur l'aire de jeu. Bien au contraire, en toute humilité, on cherchera à poser des problèmes aux Diables Rouges du Congo, qui regorgent des nombreux talents pleins, d'arguments et de valeur. On doit faire mieux que le résultat acquis devant la RCA », a déclaré le sélectionneur des Léopards Guy Bukasa, jeudi, en conférence de presse d'avant-match. Pour le joueur Christian Kapita Mbombo, sociétaire de l'Olympique Club de Mbuji-Mayi, qui l'a accompagné dans cette conférence de presse, la sélection de la RDC est à 100% prête pour défier celle du Congo. Tout va se jouer donc sur le terrain.

Nous allons jouer sans pression, réplique Clément Massamba

Pour sa part, le sélectionneur des Diables Rouges du Congo, Clément Massamba, s'est présenté lui aussi en conférence de presse d'avant match, a indiqué que son équipe face à la RDC, va jouer sans pression : « C'est sans aucune pression que nous allons jouer ce match contre la RDC. Nous, nous sommes encore et toujours en mode préparatoire en prévision des Jeux de la Francophonie de Kinshasa. C'est à la fin de ce tournoi Fatshi Cup que nous allons faire l'évaluation de notre participation».

Clément Massamba est même revenu sur le match Congo-Gabon (2-2), qui considère comme le meilleur match que son équipe puisse livrer : « Nous avons joué un match surprenant contre les Panthères du Gabon. Mais, il n'y a rien de surprenant dans une partie entre les pays des deux rives du fleuve Congo et qui y sont habitués ».