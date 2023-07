Congo-Kinshasa: Axe RDC-RSA - Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa posent le jalon d'une nouvelle approche de coopération

Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Cyril Ramaphosa viennent de poser le jalon d'une nouvelle approche de coopération entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud. Les deux Chefs d'Etat ont cristallisé leur volonté commune par la signature, jeudi 06 juillet 2023, à Kinshasa, d'une série d'accords dans plusieurs secteurs notamment, les infrastructures, le transport et l'électricité. Parmi les accords conclus, il y a, entre autres, celui relatif à la fabrication des batteries électriques grâce au lithium congolais qui entre en jeu. Ce n'est pas tout. Il y en a également un consacré à la matérialisation du projet Inga 3. Dans la même veine, l'entreprise sud-africaine GUMA Africa s'est engagée à appuyer le PDL 145 territoires avec des milliers d'engins. Un pari diplomatique signé Félix Tshisekedi en marge de la visite officielle du Président Ramaphosa à Kinshasa.

Séjour fructueux à Kinshasa

Durant son séjour en terre congolaise, Cyril Ramaphosa a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part de son hôte, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Arrivé dans la soirée du mercredi 05 juillet, le Président Ramaphosa a été reçu en tête-à-tête, jeudi 06 juillet, au Palais de la Nation par Félix Tshisekedi, peu avant de se présenter devant la presse et de participer à la clôture, au Palais du peuple, de la 12ème session de Business Forum RDC-RSA, une rencontre de haut niveau qui a regroupé plus d'une centaine d'hommes d'affaires de deux pays. Dans son mot, avant de clôturer les travaux, le Chef de l'Etat a remercié les participants pour la qualité des échanges et a salué le sens d'ouverture de son homologue Ramaphosa. Il a émis le voeu de voir les relations diplomatiques entre Kinshasa et Pretoria se consolider davantage au bénéfice des peuples congolais et sud-africain.

Félix Tshisekedi pour une coopération plus prolifique

« Je me réjouis particulièrement de la franchise de même que l'esprit de fraternité qui ont transcendé les différentes discussions en commissions notamment celles relatives aux quelques points d'achèvement qui ont pu entraver, à ce jour, la bonne marche de notre coopération et celles relatives aux différentes structures entre nos deux nations... La tenue de cette 12ème grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du sud et la République démocratique du Congo a été une opportunité pour nos deux pays de réaffirmer d'excellentes relations historiques qui les lient et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement...

En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du sud regorge tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Ceci, au vu d'une part des potentialités intrinsèques de deux pays et, d'autre part, à l'interconnexion et la complémentarité toujours plus poussée de nos économies. Tel que vous avez pu le suivre, à la lecture du communiqué sanctionnant les travaux », a indiqué le Président Tshisekedi. Ce dernier a pris soin, avant de terminer son propos, d'encourager les hommes d'affaires de deux pays à toujours contribuer aux efforts visant le développement des communautés.

« Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer, Excellence Monsieur le Président, cher frère, mes remerciements quant à votre présence à Kinshasa. Aussi, je ne pourrais manquer d'adresser à nouveau toutes mes félicitations ainsi que mes remerciements à toutes les parties prenantes à cette 12ème session de la Grande commission mixte RDC-RSA. Enfin, je réitère également mon voeu de voir notre coopération bilatérale fleurir et atteindre, pour le bien de nos populations respectives », a lancé le Chef de l'Etat.