Congo-Kinshasa: Tshaka Kongo dénonce la profanation de la 'Place des Artistes' sur le Rond-point Victoire

La place des Artistes sur le rond-victoire, dans la commune de Kalamu à Kinshasa en RDC est envahie, depuis peu, par des vendeurs des accessoires des appareils cellulaires mobiles et devient la nuit un lieu des obscénités, a dénoncé au cours d'un entretien avec le coordonnateur de l'Asbl "Artiste en Danger".

« Nous tenons à informer l'opinion publique en général et la communauté artistique congolaise en particulier que la "Place des Artistes", espace dédié à la mémoire des artistes décédés en République Démocratique du Congo, connaît aujourd'hui une profanation qui n'honore pas nos illustres Ambassadeurs culturels disparus. Alors que le lieu a été conçu pour immortaliser les artistes créateurs de tout genre », a dénoncé Tshaka Kongo. Il a indiqué que son organisation avec d'autres corporations artistiques et structures culturelles basées en RDC ont adressé plusieurs correspondances aux différentes autorités concernées pour l'assainissement et la sécurisation de la Place des Artistes.

« Nous insistons surtout pour la délocalisation du hangar qui a été érigé sur la place dans le cadre de la vaccination contre le COVID-19. Cette grande chapelle cause une insécurité grandissante sur le site. Hélas ! Nos correspondances n'ont jamais trouvé une suite favorable jusqu'à présent », a-t-il regretté.

Par ailleurs, le coordinateur de l'Asbl "Artiste en danger" se voit réserver le droit d'initier des manifestations pour exprimer leur ras-le-bol face à cette situation persistante. « Nous envisageons d'organiser des actions dans la rue et autres mouvements de sit-in et des marches pour protester et signifier notre désolation », a annoncé M. Tshaka Kongo.

La place des Artistes est l'un des principaux centres de Kinshasa, située dans la commune de Kalamu, au cœur de la cité et à proximité du quartier Matonge, elle donne une référence historique du Rond- point Victoire qui est réputée comme le carrefour de l'ambiance nocturne populaire de la ville.

Pour y donner une dimension culturelle, la légende de la sculpture en RDC, Alfred Liyolo, a créé une œuvre d'art au milieu de la place qui représente deux mains rassemblées, dédiée aux créateurs congolais décédés. Symbole de l'unité. Ce monument a été conçu pour immortaliser les artistes qui, par leur talent, ont contribué à la promotion de la culture congolaise, à travers leurs œuvres d'esprit.