Afrique: Les Ministres de la Défense des Grands Lacs examinent la stabilité régionale

Luanda — Les aspects liés à la pacification et à la stabilité de la région des Grands Lacs dominent la réunion ordinaire du Comité des ministres de la Défense de la Conférence internationale de cet organe africain, ouverte vendredi, à Luanda, par le ministre de la Défense nationale et des vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos.

La réunion, qui a été précédée du forum des chefs d'état-major de la sous-région, qui s'est tenu mercredi, se tient au moment où certains pays de la CIRGL sont déchirés par des conflits dont l'impact négatif affecte des milliers de personnes, provoquant d'innombrables déplacements personnes, réfugiés et décès.

Réunis à huis clos, dans l'une des unités hôtelières de la capitale, les représentants des 12 États membres de l'organisation analysent, entre autres documents, le rapport des chefs d'état-major, issu de la réunion préparatoire.

Au cours des travaux, qui devraient s'achever en fin de journée, il est prévu des discussion sur la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et son évolution sur le terrain, la situation au Burundi, au Soudan, en République Centrafricaine (RCA) au Soudan du Sud, ainsi que la situation sécuritaire entre le Rwanda et la RDC.

S'exprimant lors de l'ouverture, João Ernesto dos Santos a souligné l'importance de l'événement, du fait qu'il se déroule à un moment où le pays connaît un climat de paix et de stabilité politique, économique et sociale, avec des avancées remarquables en matière de droits et garanties des citoyens inscrites dans la constitution.

Il a indiqué que le Gouvernement angolais continue de développer des actions qui stimulent l'investissement privé, car c'est le secteur qui a la plus grande capacité à créer des emplois pour les jeunes et à contribuer à la diversification de l'économie.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, selon le ministre, l'Angola entend maximiser son climat de paix et de stabilité avec le renforcement et la consolidation des relations avec les pays voisins, à travers des actions concertées pour l'échange d'informations et d'expériences, notamment dans le contrôle des frontières.

Au niveau régional et international, le patron de la Défense nationale a réitéré la volonté du pays de continuer à préserver son attachement à la paix et à la stabilité dans la région.