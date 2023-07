Angola: Le Gouvernement angolais espère contenir la sécheresse à Cunene d'ici 2025

Ondjiva — Le ministre d'Énergie et l'Eau, João Baptista Borges, a déclaré, ce jeudi dans la municipalité de Cahama, que le problème de la sécheresse à Cunene sera résolu d'ici 2025, avec la conclusion des différents projets structurants.

S'exprimant à la fin de la visite de travail de trois jours dans la province, João Baptista Borges a informé que les projets de construction des barrages de Calucuve, Ndue et autres sur la rive droite de la rivière Cunene, évoluent à un bon rythme.

"Nous continuerons à travailler dur pour que dans trois ans ces projets soient achevés, afin de couvrir les zones les plus touchées par les effets de la sécheresse dans la région", a-t-il souligné.

Nous avons la certitude, a déclaré le ministre, que dans le temps qui nous est parti, la réalité à Cunene sera différente, et cela exige beaucoup plus d'efforts et de sacrifices.

Il a promis qu'il retournerait à Cunene visiter les travaux de réhabilitation des neuf réservoirs d'eau en cours dans la municipalité de Curoca, mais aussi marquer le début des travaux du barrage de Cova do Leão, situé à Cahama.

"Nous avons pu palper la réalité des projets et le travail qui a déjà été fait et ce qui reste à faire, nous espérons qu'à notre retour, nous trouverons l'exécution des travaux à un niveau beaucoup plus avancé", a-t-il souhaité.

João Baptista Borges a félicité le gouvernement provincial, les entrepreneurs, les inspecteurs et les concepteurs avec leur équipe, pour leur brillante contribution visant à mettre fin à la sécheresse.