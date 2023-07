Ile Maurice: Érosion à Belle-Mare - La princesse Stéphanie de Monaco fait une demande d'EIA pour ériger un nouveau mur devant sa villa

Comme un ouragan, Batsirai est passé par là. C'est la raison pour laquelle la princesse monégasque a fait une sage demande d'EIA avant de construire un mur devant sa villa.

C'est par l'entremise de Jérôme Jean Luc Boussac, son mandataire, que la princesse Stéphanie Grimaldi, aussi connue comme Stéphanie de Monaco, a fait une demande d'Environmental Impact Assessment (EIA) Licence auprès du ministère de l'Environnement. Son altesse souhaite ériger un mur de 60 mètres devant sa villa de Belle-Mare contre l'érosion de la plage. Son voisin, Jean Daruty de Grandpré, a fait la même demande d'un permis EIA. En effet, ce mur de rétention sera érigé devant les deux villas appartenant à la princesse Stéphanie et à Jean Daruty de Grandpré. Le délai pour la soumission de commentaires sur la demande d'EIA demain, 8 juillet. Il est rare qu'une demande d'EIA soit faite par des particuliers.

Selon le document déposé par les représentants de la princesse, le mur existant a été démoli par les houles lors du passage du cyclone Batsirai en 2022. Depuis, le mur a cédé et n'a pas été remis en état. Les débris laissés par Batsirai seront enlevés et des tranchées seront creusées pour construire ce mur de rétention avec des bases et des matériaux en béton armé. Les promoteurs projettent de réhabiliter la plage devant le mur.

%

Parmi les détails techniques, ce retaining wall sera d'une longueur de 60 mètres et de six mètres de hauteur. Les blocs en béton seront renforcés avec une certaine inclinaison pour faire face aux vagues. Pour le côté pratique, les travaux vont se dérouler à marée basse, soit entre six et 11 heures. Afin de ne pas gêner le public et les clients de l'hôtel Constance Belle-Mare Plage, une ligne de démarcation sera tracée pour que les travaux n'empiétent pas sur l'accès à la plage. La villa de la princesse Stéphanie se trouve à une cinquantaine de mètres de Constance Belle-Mare Plage.

«Il est rare qu'une demande d'EIA soit faite par des particuliers.»

L'autre promoteur, Jean Daruty de Grandpré, le voisin et représentant légal de la princesse de Monaco, souhaite construire un mur devant sa villa pour les mêmes raisons. Il est le propriétaire de son terrain depuis 1943 selon l'acte de propriété. Stéphanie de Monaco a fait l'acquisition, le 19 janvier 2010, de sa villa sur un terrain de 2 110,43 m2. Elle comprend six chambres à coucher, quatre salles de bain, des toilettes, un salon-salle à manger, une cuisine, une véranda et un garage.

Une amoureuse de l'île Maurice

L'amour de la princesse Stéphanie de Monaco pour l'île Maurice remonte à longtemps. Les membres de la famille princière Grimaldi, sont amis de la famille Duval, notamment de feu sir Gaëtan Duval. Ainsi, le clip de sa chanson phare «Comme un ouragan», sortie en 1986, a été tourné à l'île Maurice. Elle a également consacré une chanson au séga mauricien, musique traditionnelle de notre île. Pratiquement chaque année, depuis plus de 20 ans, la princesse et ses enfants passent leurs vacances à Maurice, ce qui n'échappe pas à la presse people en France. Dans un article publié dans les colonnes du journal «5-Plus dimanche», elle avait exprimé l'idée de venir vivre à Maurice il y a quelques années.

Stéphanie de Monaco, 58 ans, est la fille du défunt prince Rainier III et la soeur du prince Albert II, dans cette principauté proche de la France. Elle a trois enfants : Louis Ducruet, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. La princesse monégasque est la marraine de Casela World of Adventures depuis 2015. En 2022, elle a poursuivi un concessionnaire automobile à travers son mandataire au sujet d'un problème mécanique récurrent.