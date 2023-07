Afrique Centrale: Christian Nibasumba - « La RDC représente plus de 60 % des exportations burundaises »

Christian Nibasumba, représentant au Burundi de Trademark East Africa, a affirmé, mardi 4 juillet que la RDC représente plus de 60 % des exportations burundaises. Les échanges commerciaux entre la RDC et le Burundi représentent une part importante sur l'échiquier des économies respectives des deux pays.

Mais ces liens économiques doivent être renforcés surtout après la crise du COVID-19 qui a ralenti le commerce transfrontalier dans la sous-région. C'est l'un des objectifs du Business forum organisé le mardi 4 juillet entre la FEC Sud-Kivu et la chambre de l'industrie du Burundi, avec l'appui financier de Trademark, une organisation à but non lucrative dont l'objectif est de faciliter le commerce transfrontalier. Christian Nibasumba, représentant au Burundi de Trademark East Africa, espère un accroissement des échanges commerciaux entre la RDC et le Burundi à l'issue de ce forum.

En effet, explique-t-il, la RDC représente plus de 60 % des exportations burundaises. Le Burundi importe également beaucoup de produits de la RDC tels que l'huile et les médicaments. Mais quelques défis, notamment des barrières illégales, ne favorisent pas pleinement l'accroissement de ces échanges. Christian Nibasumba, représentant au Burundi de Trademark East Africa est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Cynthia Bashizi Nabizana en marge du forum économique entre la FEC Sud-Kivu et le Burundi ce 04 juillet à Bukavu.