Congo-Kinshasa: Ituri - 5 morts recensés dans la prison centrale de Bunia, en trois mois

Cinq détenus sont décédés, ces trois derniers mois, dans la prison centrale de Bunia (Ituri). Diverses pathologies sont diagnostiquées sur au moins 4 autres encore en vie pendant les consultations au centre médical de cette maison pénitentiaire, précise le médecin responsable. Il s'agit par exemple des plaies chroniques, des infections urinaires, la pneumonie ainsi que d'autres maladies respiratoires. Certains parmi eux se trouvant dans un état critique sont transférés à l'hôpital général de Bunia, a indiqué le médecin responsable de la prison, Jean-Robert Wathum.

« Du point de vue sanitaire, les trois derniers mois ici, on a enregistré des maladies chroniques à la prison. Il y a ceux-là qui avaient des plaies qui sont venus en retard en provenance des différents cachots. Nous avions essayé de les soigner, et transférés à l'hôpital, mais ils sont morts. Ils n'ont pas été bien pris en charge au début. Raison pour laquelle la situation s'est encore aggravée. C'est ça le problème », a-t-il expliqué. Les mauvaises conditions de détention affectent de plus en plus la santé des détenus affirme le Dr Jean-Robert Wathum.

« Ça ne va pas bien à la prison. En général, nous pouvons dire que, la situation est moyennement bonne. Pourquoi, vous vous imaginez, nous disons qu'en l'espace de trois mois, il y a 5 décès ? On a fait un record dans le bon sens contrairement à d'autres mois où nous enregistrions même plus de 10 décès » a-t-il précisé. Dr Jean-Robert Wathum a par ailleurs déploré la rupture de stocks de nourritures qui ne facilite pas une bonne prise en charge médicale des patients. La prison centrale de Bunia compte plus de 2 175 détenus pour une capacite d'accueil de 500 personnes.