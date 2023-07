Burkina Faso: Un salon consacré à la sécurité et la défense inédit à Ouagadougou

À la salle d'exposition du Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense, on trouve de nombreux professionnels proposant des solutions pour un système de sécurité et de défense. Des accessoires, de l'équipement militaire sont aussi exposés.

"Nous faisons des équipements de protection individuelle, des unités spéciales, des commandements sur le terrain, les campements, le matériel roulant. Nous avons des solutions que nous proposons sur la sécurisation du territoire avec un système de surveillance aérienne. La maîtrise de l'information au niveau aérien et terrestre", explique Hammadoun Dicko, PDG de la société Seven's A.

"Aujourd'hui nous proposons essentiellement deux solutions au service de nos armées à savoir la solution radiophonique mais aussi les drones. La solution radiotéléphonique permet à nos armées lorsqu'elles se déploient en terrain ennemi pour la reconquête du territoire de pouvoir garder le contact avec leur base. Le drone permet de faire la surveillance sur les territoires où nous n'avons pas de présence militaire", explique Aristide Kambou, responsable de la société Afrika Distribution.

"Nous avons déjà fourni des boulangeries mobiles de campagne, des cuisines mobiles de campagne pour les militaires sur le terrain qui font du pain et de la cuisine en toute autonomie sur tous les terrains", note pour sa part Catherine Delmas, dirigeante de Technic Export.

Les initiateurs de ce salon veulent développer l'industrie nationale de La Défense et de la sécurité. "Cela permet à nos forces de défense et de sécurité de découvrir des équipements des fournisseurs internationaux et nationaux, derrière cela, nous souhaitons stimuler le développement de l'industrie nationale de La Défense et de la sécurité. Il y a aussi l'espace des jeunes innovateurs, c'est le coeur de l'activité. Vous allez retrouver des jeunes, des universitaires qui réfléchissent sur des solutions de sécurité et de défense", a indiqué Hyacinthe Zouré, le promoteur du salon Synergie Sûreté, Sécurité et Défense (SYSDEF).

Au moins une quinzaine de sociétés africaines, européennes et asiatiques prennent part à ce salon. On peut citer entre autres des participants venus du Nigeria, du Mali, de l'Égypte, du Togo, de la France et de la Chine.