Afrique: CAN U23 - Le Mali décroche le bronze et son billet pour les JO 2024

Le Mali se qualifie pour les JO Paris 2024 après sa victoire 4-3 aux tirs au but, face à la Guinée ce soir au terme de la petite finale de la CAN U23.

La partie s'est soldée par un nul vierge à la fin des 90 minutes au Grand Stade de Tanger au Maroc. Cependant, ce derby ouest-africain est sorti de l'impasse aux tirs au but.

Dans cette épreuve ultime, le Mali U23 a gagné 4-3, la Guinée ayant raté deux tirs contre un seul pour les Maliens. Les Aiglons décrochent ainsi les médailles de bronze à la CAN U23.

Le triomphe de ce soir est aussi une qualification du Mali aux JO Paris 2024 en France. Les autres pays africains qualifiés sont les finalistes de la CAN U23 : le Maroc, pays organisateur de la CAN U23, et la championne en titre, l'Égypte.

Découvrez les compositions officielles de Mali vs Guinée ici.

The Eagles are Paris bound ✈️

Mali have officially booked their #Paris2024 tickets 👏 #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/GTbNJHbL4a

-- #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 7, 2023

Meet your 2023 #TotalEnergiesAFCONU23 bronze medalists:

🥉 MALl🥉

🇲🇱👏 pic.twitter.com/NGvpw159TM

-- #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 7, 2023

FULL-TIME ⏰

Mali have won it on penalties here at Grand Stade de Tangier ✅

🇲🇱 (4) 0-0 (3) 🇬🇳 #TotalEnergiesAFCONU23 | #MLIGUI pic.twitter.com/VdLICBFQd2

-- #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 7, 2023