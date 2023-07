Congo-Kinshasa: Processus électoral - L'UE exhorte la CENI et les parties prenantes à oeuvrer pour des élections inclusives, libres, transparentes et pacifiques

L'Union européenne a invité, vendredi 7 juillet, la CENI et toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour tenir « des élections pleinement inclusives, libres, transparentes et pacifiques, qui sont essentielles pour la consolidation de la démocratie et de la stabilité en RDC ».

Dans une déclaration de son Haut représentant, publié vendredi, l'UE prend note du travail mené « de manière soutenue » par la commission électorale nationale indépendante (CENI).

Cependant, l'UE prend également note des critiques et des préoccupations exprimées par les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile, « auxquelles il convient de répondre de toute urgence », soutient-t-elle.

Dans sa communication, le Haut représentant de l'UE déclare :

« Garantir la pleine intégrité du processus électoral exige la liberté d'expression, des médias, de réunion, d'association et de mouvement. Tout usage excessif ou disproportionné de la force en réponse à des manifestations pacifiques ou à des détentions arbitraires est incompatible avec cette exigence ».

Par ailleurs, l'UE condamne tous les discours qui pourraient accroître le risque de déclencher des violences interethniques.

Ainsi, elle demande « instamment à tous les acteurs politiques de la RDC de condamner expressément les discours de haine et la xénophobie à tous les niveaux et de s'y opposer, en particulier toute action ou attitude visant à dénigrer un groupe ethnique, une minorité ou une communauté religieuse, et de faire en sorte que ceux qui incitent à la violence ou y recourent en soient tenus pour responsables ».

Enfin, l'UE rappelle qu'elle s'est engagée, avec d'autres partenaires partageant les mêmes valeurs, à accompagner la RDC et sa population sur la voie d'élections compétitives, pacifiques, inclusives et transparentes en décembre 2023, qu'elle a été invitée à observer.