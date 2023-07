Ile Maurice: L'OCDE consolide l'inclusion financière des consommateurs à Maurice

Miles Larbey, responsable du «Directorate for Financial and Enterprise Affairs» de l'Organisation de coopération et de développement économiques, responsable de la protection, l'éducation et l'inclusion des consommateurs des services financiers, qualifie d'impressionnante la performance de Maurice dans l'inclusion financière.

Même si, avec une performance de 91 %, selon l'édition 2021 du rapport de la Banque mondiale sur les données de l'inclusion financière - dont le principal objectif consiste à s'assurer que personne ne soit exclu des services financiers -, Maurice pouvait confortablement dormir sur ses lauriers, elle vient de prendre les dispositions requises pour renforcer sa position sur ce plan. Il s'agissait de greffer le niveau de sa performance actuelle dans ce domaine sur les normes préconisées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont un des objectifs vise à repérer les moyens pouvant contribuer à ce que les populations du monde connaissent la prospérité économique.

La transmission des valeurs affichées par l'OCDE en inclusion financière s'est faite lors d'un atelier de travail organisé par le Regional Centre of Excellence (RCE) de la Financial Services Commission (FSC) les 27 et 28 juin, avec la collaboration de l'OCDE. Les travaux se sont articulés autour des tendances, développements et outils stratégiques de l'inclusion financière. «L'importance qu'il faut attacher à l'inclusion financière», devait indiquer Miles Larbey, «est cruciale d'autant plus que de plus en plus de personnes, principalement sur le continent africain ainsi que dans d'autres régions du monde, font leur entrée dans le système financier formel. L'engagement de Maurice dans une politique visant à favoriser l'inclusion financière est tout simplement impressionnante selon les dernières indications de l'édition 2021 du rapport de la Banque mondiale sur les données en termes d'inclusion.»

%

«Sur la politique de l'OCDE en inclusion financière. Miles Larbey a précisé, «qu'au sein de l'OCDE, nous nous faisons un devoir de soutenir toute forme d'initiative qui vise à promouvoir l'inclusion financière dans le monde. Nous abordons toujours ce programme de sensibilisation par le biais de la protection financière des consommateurs et de l'initiation dans le secteur des services financiers, qui sont tous des éléments qui sont en rapport les uns avec les autres et complémentaires dans le cadre d'un plan d'action.

La raison est on ne peut plus claire : pour qu'un programme ayant trait à l'inclusion financière soit un succès, il est indispensable qu'il soit accompagné d'un système de protection des consommateurs qui soit robuste et efficace afin que les consommateurs des services financiers soient traités sur un pied d'égalité et de façon responsable. Cette initiative doit également être associée à un vaste programme d'initiation pour aider les consommateurs à prendre des décisions financières mûrement réfléchies et avec beaucoup de confiance, du fait qu'ils ont reçu toutes les informations requises à ce sujet.» Grâce aux techniques de visioconférence, près de 400 participants ont eu accès au savoir-faire développé par l'OCDE dans le domaine de l'inclusion financière sans avoir à se déplacer.

Dhanesswurnath Thakoor, Chief Executive de la FSC, souligne que l'organisme qu'il dirige a mené une vaste campagne, tant à Maurice qu'à Rodrigues, afin que l'inclusion financière soit une réalité dans tous les coins et recoins de la République. «Le but de cette démarche consiste à sensibiliser les consommateurs potentiels sur les divers produits et services du monde financier, de même que sur les bénéfices qu'ils pourront obtenir et les risques associées à l'utilisation de ces produits et de ces services.»Il précise finalement : «Le monde change à une vitesse accélérée. Il est donc indispensable pour nous de déployer tous les efforts nécessaires pour que les services financiers soient disponibles au plus grand nombre et à un coût raisonnable. Des développements enregistrés dans le domaine de la fintech, par exemple. Les transactions numériques contribuent à faire de sorte que l'inclusion financière devienne plus facile.»