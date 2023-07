Afrique: IFG Afrique I Aux côtés de ses Alumni

L'équipe IFG Afrique représentée par sa directrice Mme Souhila MAGER et M. Aliou TRAORE responsable développement, s'est rendue à Ouagadougou Burkina Faso, le mercredi 5 juillet 2023 pour rencontrer les Alumni du pays, lors d'une soirée afterwork.

Pour créer des liens forts, resauter, partager leurs expériences et connaissances dans le but de développer des projets et consolider leurs acquis, l'équipe IFG Afrique avec à sa tête la directrice, Mme Souhila MAGER, a rassemblé le mercredi 5 juillet 2023 à Ouagadougou, lors d'une soirée afterwork ses Alumni.

Cette soirée a été l'occasion pour les diplômés de IFG Executive Education de se retrouver, d'échanger et de renforcer leurs liens dans une ambiance conviviale et professionnelle.

IFG Afrique propose des formations continue online & blended, entre autres en : gestion de projet, management, finance, RSE, marketing & développement commercial, Data, etc.

Leur particularité, c'est qu'au-delà de leur approche pédagogique efficace, IFG Afrique propose des programmes de formations à la pointe de l'innovation.

L'institut met également l'accent sur la proximité, car, il accompagne ses apprenants et Alumni dans leur évolution professionnelle, mais aussi dans leur projet de développement. A ce jour, IFG Afrique est fier de compter plus de 3000 Alumni à travers l'Afrique.

Parmi les participants présents lors de cette soirée, on pouvait compter sur la présence remarquée de M. Idrissa NASSA, PDG du groupe Coris bank, qui est un exemple palpable de la qualité et de la pertinence des formations de IFG Afrique, car lui-même diplômé de cet institut. Sa présence a ajouté une touche d'excellence et de renommée à l'événement, et les participants ont eu l'opportunité de discuter avec lui et de bénéficier de son expertise en matière de développement du secteur financier en Afrique.

A en croire M. Serges André SOALLA, référent Alumni sur le Burkina Faso : « A IFG Afrique, on reçoit des formations de haute facture et qui portent sur différentes problématiques liées à son activité » ; ce qui répondait à ses différentes attentes car il déploie cela dans son service et dans l'accompagnement qu'il offre à ses partenaires.

Pour lui, le choix de l'école était donc très déterminant parce qu'après avoir recherché sur le net et échangé avec des anciens qui ont suivi des formations continues, il a été encouragé à aller sur le programme de formation de IFG Afrique. De par les retours des anciens de l'institut, son choix s'est finalement porté sur l'IFG et il a affirmé que la qualité de la formation est de taille et ne regrette absolument pas son parcours en son sein.

L'équipe IFG Afrique se félicite du succès de cette soirée Afterwork et continue de soutenir et d'encourager ses Alumni dans leur parcours professionnel. Elle reste engagée à fournir des opportunités de réseautage et de développement professionnel pour ses Alumni, contribuant ainsi à renforcer la communauté d'experts africains dans divers secteurs économiques. De plus, l'équipe a confié à l'assistance, sa volonté de revenir sur le Burkina Faso pour organiser ensemble des activités (Séminaire, Masterclass, Conférence, etc.) sur des enjeux d'actualité tel que la RSE et le développement durable.

Elle a aussi informé les Alumni de la tenue de la 3ème cérémonie de remise de diplômes aux promotions de l'année courante qui se tiendra bientôt à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Filiale du groupe OMNES Education, IFG Afrique s'est engagé depuis 2019 à former les décideurs et futurs dirigeants pour relever les défis du continent.