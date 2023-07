Sénégal: Conférence des recteurs et présidents d'universités - Plaidoyer pour la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur

Dakar abrite, depuis hier, mercredi 5 juillet, la 1re édition de la conférence régionale des Recteurs et Présidents d'universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest. L'ouverture des travaux a été marquée par un vibrant plaidoyer pour la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur.

Le secteur de l'éducation et de la formation reste un levier indispensable pour un développement harmonieux, selon l'Agence universitaire de la francophonie (Auf). Pour accompagner ses États membres en Afrique de l'Ouest à traduire en réalité cette idée, l'institution a convié à Dakar, en conclave, une centaine de Recteurs et Présidents d'universités. Ouverte, hier, cette conférence, la première du genre, réunit 10 pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina- Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Niger, Togo et Sénégal), autour du Docteur Slim Khalbous, Recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (Auf), entre autres participants.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette rencontre, a déclaré M. Khalbous, à l'ouverture des travaux. On peut citer, entre autres, l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, la recherche appliquée, le numérique et l'enseignement à distance ainsi que la formation de formateurs d'universités. Pour l'Auf, cette conférence régionale vise à améliorer la coopération et la coordination entre les universités de l'Afrique de l'Ouest concernant ces thématiques susmentionnées. « L'Auf déroule beaucoup d'activités avec ses universités, mais l'idée principale de cette conférence est d'améliorer la collaboration entre ces institutions, à l'intérieur de l'espace africain, mais aussi à l'intérieur de la francophone mondiale. Ce à quoi nous nous attelons, c'est d'améliorer la visibilité de ce que font ces universités de l'Afrique de l'Ouest de la francophonie scientifique mondiale », a indiqué Slim Khalbous. L'Auf, a-t-il rappelé, compte 116 universités membres en Afrique de l'Ouest.

Le Recteur de l'Auf a saisi l'occasion pour préconiser un changement de paradigmes et d'approches dans la gestion des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Il plaide pour la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur dans cet espace. « La jeunesse francophone africaine d'aujourd'hui a besoin de perspectives et pour cela, on doit relever le défi de l'accès à l'enseignement supérieur », a affirmé M. Khalbous. Concernant l'entrepreneuriat, il a invité les universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur à faire de cette question une préoccupation. « La question est de voir comment structurer nos universités pour qu'elles soient capables de sortir des entrepreneurs », a fait remarquer le Recteur de l'Auf. Celui-ci n'a pas aussi occulté le rôle déterminant que le numérique doit jouer dans les enseignements/apprentissages. « Si nous voulons que nos universités rayonnent sur le plan international, il faut que la gouvernance s'améliore par l'assurance qualité, l'accréditation et cela passe, entre autres, par le numérique.

Aujourd'hui, le numérique devient incontournable dans les enseignements à distance, la recherche ou la gouvernance des systèmes scolaires et universitaires », a ajouté Slim Khalbous.Pour réaliser ces objectifs, l'Auf a décidé de changer d'approche en renforçant la collaboration avec les pouvoirs publics et les responsables des systèmes éducatifs et universitaires dans la mise en oeuvre des projets et programmes. « Depuis une trentaine d'années, l'agence travaille directement avec les universités membres sans une implication soutenue des décideurs. Une approche qui n'a pas facilité les choses, car on a compris que quand les décideurs ne sont pas impliqués, certains projets tardaient à voir le jour, faute d'appui institutionnel », a noté le Recteur de l'Auf.

Venu présider l'ouverture des travaux, Mouhamadou Moustapha Sow, le Directeur de l'Enseignement supérieur, s'est félicité du choix porté sur le Sénégal pour abriter cette première conférence régionale. Il considère que ce forum revêt un intérêt capital pour les systèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation des pays membres de l'Auf. Selon lui, les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle constituent des leviers indispensables au développement harmonieux. Ils doivent s'appuyer sur une jeunesse bien formée, consciente et engagée.

À l'image du Recteur de l'Auf, M. Sow est d'avis que la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur reste un défi à relever en Afrique de l'Ouest.