Sénégal: L'AFP invite Macky Sall à rester 'intransigeant' sur le respect des lois et règlements

Dakar — L'Alliance des forces de progrès (AFP), le parti politique de Moustapha Niasse, "encourage" Macky Sall à rester "intransigeant sur la protection des personnes et des biens, le respect des lois et règlements de notre pays et la défense de la forme républicaine de l'Etat".

"L'AFP encourage le président de la République à exercer, jusqu'à la fin du processus qui nous conduit à la prochaine élection présidentielle de 2024, le mandat que le peuple sénégalais lui a démocratiquement confié, en restant intransigeant sur la protection des personnes et des biens, le respect des lois et règlements de notre pays et la défense de la forme républicaine de l'Etat", lit-on dans un communiqué de cette formation politique membre de la majorité présidentielle.

L'Alliance des forces de progrès félicite Macky Sall d'avoir coordonné "intelligemment et avec méthode, à la tête d'une équipe plurielle, soudée et solidaire, le dialogue national" lancé le 31 mai par le chef de l'Etat.

Cette concertation bouclée fin juin a été dirigée par le secrétaire général de l'AFP, Moustapha Niasse, l'ex-président de l'Assemblée nationale.

Le parti politique de M. Niasse "s'incline devant la mémoire des victimes" des violences survenues entre le 1er et le 3 juin à Dakar et dans d'autres villes, à l'origine de la mort de 16 à 30 personnes, selon diverses sources.

%

L'AFP juge "historique" la déclaration faite par Macky Sall, lundi dernier, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2024.

Après avoir évoqué largement le bilan de Macky Sall dans le communiqué, Moustapha Niasse et ses camarades affirment que même ses adversaires politiques "ont reconnu la portée de son bilan fort élogieux, qui a eu un impact positif aux plans économique, social et culturel".

"Qu'il s'agisse des infrastructures, de l'énergie, de la modernisation de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des filets sociaux, des programmes de création d'emplois, ou de la situation des Sénégalais [vivant à l'étranger], les progrès sont indiscutables et vérifiables", soutient l'AFP.

Le Plan Sénégal émergent, mis en oeuvre par Macky Sall et le gouvernement depuis 2014, est "une vision complète, nette et éloquente de l'immensité des éléments de progrès, dans la paix et dans l'unité, dans le prolongement de la pensée du chef de l'Etat", ajoute l'Alliance des forces de progrès.

"Cette vision pour un Sénégal émergent a été mise en oeuvre dans des contextes particulièrement défavorables, si l'on pense au Covid-19, à la guerre russo-ukrainienne et à l'évolution en cours des équilibres sur la scène internationale", lit-on dans le communiqué.