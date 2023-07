Sénégal: Kaffrine - Les acteurs territoriaux sensibilisés sur les projets et programmes du ministère de l'Urbanisme

Kaffrine — Les acteurs territoriaux de la région de Kaffrine (centre-ouest) ont été sensibilisés, vendredi, sur les projets et programmes du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, a constaté l'APS.

« Vous comprendrez que notre département est chargé de mettre en oeuvre d'importantes politiques publiques qui fondent le rôle régalien de l'État, à savoir : la facilitation de l'accès des populations à un logement convenable, l'accélération de la production de logements pour satisfaire la demande du plus grand nombre, le contrôle du respect des normes et conditions de vie urbaines, l'amélioration du cadre de vie, l'augmentation de l'offre de services urbains de proximité par la multiplication des édifices publics », a expliqué le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow.

Il s'exprimait en marge de la 12e édition du Forum territorial, en présence des autorités administratives territoriales et des différents directeurs de son ministère.

« Concernant le volet urbanisme qui est le socle de toutes les interventions du département, il faut noter que la région s'est dotée de deux plans directeurs d'urbanisme (PDU), à savoir : le PDU de Kaffrine et celui de Koungheul. À cela s'ajoute le PDU de Malem Hodar, qui est en cours d'élaboration », a-t-il indiqué.

Concernant les opérations d'aménagement, il a signalé que des travaux de balisage et de sécurisation de sites ont été effectués sur les zones d'aménagement concerté (ZAC) de Kaffrine et Mbirkilane et le pôle urbain de Sikilo.

%

Dans le domaine de l'habitat, il a fait état de la « production de 117 logements par la SNHLM, dont 47 dans le cadre du programme d'habitat rural ».

Il a ajouté que « dans le cadre du projet des 100 mille logements, la plateforme mise en ligne a permis d'enregistrer un nombre important de demandeurs au niveau de la région avec plus de 85% d'inscrits éligibles ».

Au cours des débats, certains intervenants ont apprécié positivement cette démarche du ministère de l'Urbanisme, estimant qu'elle permettra aux collectivités territoriales de davantage tenir compte des questions d'urbanisme, dans leurs politiques.