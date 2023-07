Sénégal: Le maire de Kanel veut restructurer sa ville avec des 'projets divers et variés'

Kanel — Le maire de la commune de Kanel, Mamadou Sadio Diallo, a exprimé vendredi sa volonté de procéder à une restructuration de sa ville en vue d'en faire une véritable capitale départementale à travers des « projets divers et variés ».

"Nous ambitionnons de faire de la ville de Kanel, une commune qui réponde à son nom de capitale départementale, en la restructurant, ce qui n'est pas une chose aisée. (...) sans restructuration, on ne peut pas avoir des rues et ruelles qui répondent aux normes. Nous espérons le faire avec des projets divers et variés", a-t-il dit au cours d'un entretien avec l'APS.

Pour réussir ce projet, les rues devront être bitumées et les trottoirs aménagés. Il est également nécessaire d'assurer l'éclairage public, à travers l'installation de lampadaires.

Tout cela implique une restructuration de Kanel, a estimé l'ancien député à l'Assemblée nationale, qui n'oublie pas non plus l'importance d'un réseau de drainage des eaux usées et pluviales.

"En gros, nous avons deux projets phares pour le ramassage et la mise en valeur des ordures ménagères, avec comme partenaire l'Association des ressortissants de Kanel basés en France. Il y a aussi le Programme de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (Promoged), qui a déjà commencé à construire des points de collecte", a-t-il fait savoir.

Mamadou Sadio Diallo, élu en janvier 2022, précise que l'éducation et la santé font partie aussi "des priorités de la commune de Kanel". Il a d'ailleurs rappelé que le budget de ces deux secteurs "dépasse largement celui des autres domaines".

"C'est dans ce sens que l'initiative a été prise par l'équipe municipale, dès notre arrivée, pour réfectionner les cinq écoles maternelles et primaires de la commune pour une centaine de millions afin de faire des établissements scolaires de Kanel des lieux où les enfants auront toujours envie de revenir", a-t-il expliqué.

Ce projet, déclare-t-il, est en cours et les appels d'offres vont être lancés dans les prochains jours.

Kanel, comme d'autres villes de la région de Matam, a bénéficié des projets du Programme de modernisation des villes (Promovilles) avec la construction de routes secondaires sur un linéaire de 5 km, d'après son maire.

"Les responsables sont venus ici et nous avons identifié ensemble les axes. Ils ont terminé les études et ont testé le sol. Nous espérons que les travaux ne vont pas tarder à commencer. Nous avons aussi obtenu de l'Ageroute entre 3 et 5 km de route bitumée », a-t-il ajouté.

Mamadou Sadio Diallo prévoit également de reconstruire la gare routière de la ville pour un montant estimé à plus de 120 millions de francs CFA, de réhabiliter le marché, le stade municipal et le marché hebdomadaire (louma).