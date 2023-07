Sénégal: Oulimata Sarr demande à la SIACE, un partenaire du Sénégal, de réduire ses primes d'assurance

Diamniadio — La ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a demandé, vendredi, à Diamniadio (ouest), la réduction des primes d'assurance de la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE), qui est membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), un partenaire financier du Sénégal.

Une réduction des primes d'assurance de la SIACE va rendre les marchés financiers plus accessibles pour le secteur privé africain, selon Mme Sarr.

« Permettez-moi de faire un plaidoyer auprès des assureurs, comme la SIACE, pour une réduction des primes d'assurance. Une baisse des primes d'assurance contribuerait à la réduction des coûts des projets sur le continent et rendrait le marché plus accessible au secteur privé africain », a-t-elle dit en présence d'Ouassama Kassi, le directeur général de cette société membre du groupe de la BID.

Oulimata Sarr a fait ce plaidoyer lors du lancement d'un livret spécial du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, en marge du forum « Invest in Sénégal » (6-8 juillet), qui s'est ouvert jeudi à Diamniadio, près de Dakar.

La SIACE est « un partenaire stratégique » de l'État du Sénégal, selon Mme Sarr.

Elle « a soutenu de nombreux projets phares et transactions au Sénégal portant sur des investissements à hauteur de 3,6 milliards de dollars US, environ 2.168 milliards de francs CFA, grâce à des solutions d'atténuation des risques et d'amélioration du crédit de l'emprunteur », a-t-elle souligné.

« Je voudrais réitérer la profonde gratitude du gouvernement à l'endroit de la SIACE et de toutes les autres entités du groupe de la BID, pour leur contribution significative au Plan Sénégal émergent et au développement socioéconomique de notre pays », a dit Oulimata Sarr.

Le livret spécial du ministère va donner un « aperçu précieux » du partenariat que le Sénégal entretient avec la SIACE, selon Mme Sarr.

Le document décrit aussi l'état de l'économie sénégalaise et les « défis à venir », en plus de fournir des études de cas démontrant l'impact des financements de la BID sur divers secteurs d'activité au Sénégal.

« La publication (le livret) souligne les perspectives de l'économie sénégalaise, le rôle potentiel de la finance islamique et des sukuk (des titres financiers islamiques, l'équivalant des obligations de la finance classique) dans le paysage économique du pays, les défis à venir et diverses études de cas illustrant l'impact positif des opérations de la SIACE dans différents secteurs », lit-on dans un document de la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation.

« Le lancement du livret est la preuve du dynamisme de notre coopération. La SIACE va continuer à s'engager aux côtés du Sénégal pour favoriser une croissance durable [...] et libérer de nouvelles opportunités pour les Sénégalais », a promis Ouassama Kassi.