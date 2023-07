Algérie: Arrivée de Attaf à Téhéran pour une visite de travail

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est arrivé, vendredi soir à Téhéran, pour une visite de travail dans la République islamique d'Iran, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit dans "le cadre de la consécration des orientations des présidents des deux pays frères, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère M. Ebrahim Raïssi, qui ont une volonté et une détermination communes pour renforcer les relations de coopération et de partenariat algéro-iranien, et ancrer les traditions de consultation et de coordination politiques sur les questions d'intérêt commun, aux niveaux régional et international", précise le communiqué.

A l'occasion de cette visite, M. Attaf aura des entretiens bilatéraux avec son homologue iranien, M. Hossein Amir-Abdollahian, et devrait être reçu par les hautes autorités iraniennes, conclut le communiqué.