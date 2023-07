Sénégal: BRVM - Transactions record de plus de 2 milliards FCFA enregistrées ce 7 juillet 2023.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions record de plus de 2 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 7 juillet 2023.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 2,232 milliards de FCFA contre 1,867 milliard de FCFA la veille. Auparavant, le marché avait enregistré des transactions de 1,701 milliard de FCFA le mercredi 5 juillet 2023. Au total, au cours des trois dernières séances de cotation, les investisseurs ont montré un réel engouement pour les titres des deux compartiments avec une moyenne de 1,933 milliards de valeur transigée.

A l'origine des fortes transactions de la séance du 7 juillet 2023, il y a une valeur transigée au niveau du compartiment obligataire de 1,751 milliards de FCFA. L'intérêt des investisseurs s'est particulièrement focalisé sur l'obligation TPCI 5,90% 2016-2026 avec l'achat de 149 671 titres au cours de 9 600 FCFA, soit une valeur totale de 1,436 milliard de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a dépassé le cap des 7500 milliards, avec une réalisation de 7532,519 milliards de FCFA contre 7487,805 milliards de FCFA le 6 juillet 2023, soit une hausse de 44,714 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 19,695 milliards, se situant à 10159,467 milliards de FCFA contre 10139,772 milliards de FCFA la veille.

Les indices connaissent tous une embellie. C'est ainsi que l'indice composite enregistre une hausse de 0,60% à 202,47 points contre 201,27 points la veille.

L'indice BRVM 30 connait aussi une hausse de 0,65% à 101,63 points contre 100,97 points la veille.

La plus forte hausse a été enregistré par l'indice BRVM Prestige avec 1,38% à 102,37 points contre 100,98 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,63% à 2 260 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 2 200 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 0,92% à 9 890 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 0,74% à 6 095 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Mali (moins 3,57% à 1 350 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,80% à 520 FCFA) Oragroup Togo (moins 1,67% à 2 650 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,30% à 760 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 1,30% à 760 FCFA).