Angola: Le corridor de Lobito représente une opportunité unique pour le secteur privé - UE

Lobito — Le corridor de Lobito représente une opportunité unique pour le secteur des entreprises privées de relancer ses activités, a estimé l'ambassadrice de l'Union européenne (UE) en Angola, Jeannette Seppen, dans cette ville.

Selon la diplomate, qui s'exprimait à l'ANGOP au sujet du transfert des services ferroviaires et logistiques du corridor de Lobito à un consortium privé, le potentiel économique devrait être mieux exploré par la classe affaires.

Jeannette Seppen considère qu'il est également nécessaire d'investir dans le développement du capital humain, ainsi que de créer des incitations/projets pour la diversification de l'économie en Angola.

Elle a ajouté que la coopération entre l'UE et l'Angola sera renforcée afin de contribuer à concrétiser la principale priorité du gouvernement angolais, la diversification de l'économie, ainsi que le renforcement des liens d'amitié entre les peuples.

"L'Union européenne continuera d'être un partenaire important pour l'Angola, malgré les différents défis, tant en termes d'investissements publics que d'investisseurs privés", a-t-elle déclaré.

A son tour, le président du conseil d'administration du groupe Eventos Arena, Bruno Abernaz, estime que la classe d'affaires angolaise devrait se préparer aux nouveaux défis que le corridor de Lobito apportera.

Bruno Abernaz a déclaré que la gestion privée du corridor générera non seulement des affaires, mais aussi des opportunités d'emplois, des revenus pour l'État, ce qui facilitera les investissements publics pour l'entretien de plus d'un millier de kilomètres de voie ferrée, ainsi que bénéficiera directement à la population le long du parcours.

L'homme d'affaires António Manuel Monteiro, l'un des plus grands producteurs de bananes de la province de Benguela, a déclaré que l'exportation de ce fruit se poursuit à un bon rythme et avec une plus grande probabilité de croissance avec le corridor en pleine exploitation.

Selon António Manuel Monteiro, la Zambie est une puissance régionale majeure dans la production de maïs et d'autres céréales, donc les bénéfices seront collectifs, avec des marchandises circulant d'un côté à l'autre.

L'homme d'affaires a déclaré qu'à l'heure actuelle, la province de Benguela exporte sa banane uniquement vers la Namibie, mais, avec l'arrivée du corridor de Lobito, une augmentation de la production est attendue.

La cérémonie officielle de transfert des services ferroviaires et logistiques de soutien du corridor au consortium "Lobito Atlantic Railway", formé par Trafigura de la Suisse, Mota-Engil du Portugal et Vecturis SA de la Belgique, a eu lieu mardi dernier (4) en présence du Président de la République, João Lourenço, et de ses homologues de la République Démocratique du Congo, Félix Tchisekedi, et de la Zambie, Akainde Hichilema. CRB/LUZ