Afrique Australe: L'Angola et la Zambie partagent leurs expériences dans le domaine agricole

Luanda — Une délégation angolaise du ministère de l'Agriculture et des Forêts s'est rendue récemment en Zambie, pour une visite technique et pour le partage d'expériences dans le secteur agricole.

La délégation, conduite par la directrice générale de l'Institut de développement agraire, Anita Esperança, a rencontré le secrétaire permanent de l'Agriculture de la Zambie, Green Mbozi, ainsi que les chefs des Services nationaux de certification et d'accréditation des semences.

Selon une note de presse, la délégation angolaise a également visité le secteur privé chargé de fournir les intrants agricoles aux petits producteurs de toute la chaîne de valeur.

Les Angolais ont également été informés du fonctionnement du système de plate-forme financière électronique pour accéder aux intrants.

La délégation angolaise a également visité l'unité de production de motopompes manuelles (Money Maker), ainsi que le marché de fourniture d'équipements avec de nouvelles technologies adaptées aux conditions de production des agriculteurs familiaux et un champ d'essai de blé, avec plus de 30 variétés.

Les relations bilatérales entre l'Angola et la Zambie remontent à plus de 40 ans, avec la signature du premier accord de coopération économique, scientifique et technique en 1979.

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, en janvier 2023, l'Angola et la Zambie ont signé six instruments juridiques, en mettant l'accent sur la construction de tronçons de liaisons frontalières Jimbe (Angola)/Mwinulunga/Mapelenga/Sikongo (Zambie)", routes qui visent à faciliter la circulation des personnes et des produits des deux pays. QCB/AC/LUZ