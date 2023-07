Afrique Australe: L'Angola à la réunion de préparation de la COP28

Luanda — L'Angola était, ce vendredi, représenté à la réunion de préparation de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques - COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Expo City, Dubaï.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise arrivée à l'ANGOP, lors de la séance de dialogue entre les missions diplomatiques et le président de la COP28 et l'envoyé spécial des Émirats arabes unis pour le climat, le Sultan Ahmed Al-Jaber, l'Angola était représenté par l'ambassadeur Júlio Maïato.

La réunion visait à écouter les pays, car les Émirats arabes unis entendent faire de la COP28 une étape importante pour attirer des investissements et encourager les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales et des ONG, à s'engager davantage dans la transition énergétique et la protection de l'environnement.

L'agenda de la COP28 comprend la construction d'une réponse solide au bilan mondial, le financement climatique et l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et dommages, le triplement de la capacité des énergies renouvelables d'ici 2030, l'adaptation au climat, ainsi que la résilience et les solutions basées sur la nature.

Les organisateurs s'engagent à garantir un processus transparent et inclusif dans la préparation de la COP28.

La réunion opérationnelle visait à présenter aux diplomates accrédités aux Émirats arabes unis le processus d'organisation de l'événement qui réunira 140 dirigeants mondiaux.

Rappelons que le Président de la République, João Lourenço, a été invité à participer à l'événement par le Président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.VM/LUZ