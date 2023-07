Angola: Le programme de lutte contre la sécheresse couvre plus d'un million d'habitants à Huíla

Lubango — Le programme à long terme de lutte contre les effets de la sécheresse à Lubango, Chibia et Gambos, dans la province de Huíla, prévoit de bénéficier à 1,37 million de personnes, 725 000 têtes de bétail et d'irriguer 10 000 hectares dans ces trois municipalités.

Présentée à la population locale aujourd'hui, vendredi, dans cette ville, par le directeur du Cabinet d'administration des bassins versants de Cunene, Cubango et Cuvelai, Carolino Mendes, l'initiative sous la responsabilité du ministère de l'Énergie et de l'Eau s'appelle Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola.

En plus de Huíla, le programme sera mis en oeuvre dans les provinces de Cunene et Namibe, à partir de cette année (2023) jusqu'en 2035.

A l'occasion, Carolino Mendes a expliqué que l'action comprend, à Huíla, trois sous-projets, dont le premier vise la recherche et l'utilisation des eaux souterraines dans l'aquifère de Chela (Lubango), le second prévoit la construction du barrage de Nene et les travaux associés , et le troisième comprend le barrage de N'ompombo, sur la rivière Caculuvar.

Il reste, selon le responsable, 25 trous d'exploration de 25 mètres, 25 puits de sept millimètres cubes/an de production, 106 kilomètres de conduite d'eau, 90 trous de 25 millimètres cubes/an de production et 350 kilomètres de canalisations de transmission.

%

Quant à la construction du barrage de Nene, d'une hauteur de 32 mètres, d'une capacité de 14 millimètres cubes/an, comprenant 26 kilomètres de conduite d'eau et une nouvelle station de traitement de 40 mille mètres cubes/jour, qui parcourra 103,5 kilomètres des canalisations adducteurs.

Celui de N'ompombo produira 82 millimètres cubes d'eau par an, 55,5 kilomètres de canalisation, route d'accès et traversées, 40 barrages, 396 kilomètres de canalisations, le réseau d'approvisionnement de Chibia avec une station d'épuration de 3 500 mètres cubes/jour, Quihita avec 1 000 mètres cubes/jour et Chibemba avec 720 mètres cubes/jour.

Selon Carolino Mendes, le plan pour Huíla est divisé en 11 lots de mise en oeuvre et prévoit de minimiser le manque d'eau dans les trois municipalités de la province.

Il a expliqué que le projet est en phase d'évaluation des propositions techniques et financières, donc d'ici la fin de l'année les travaux devraient commencer. EM/MS/LUZ