Gabon: Ntoum - Plus 500 familles expropriées à Mekonaman

Les habitants de Mekonaman ne savent plus où donner de la tête. Ces dernières sont confrontées à une situation des plus inexplicable qui puisse exister. La plupart de leurs biens sont détruits par des engins envoyés par celui qu'ils appellent "monsieur Boussamba", un individu qui aurait été mandaté par le Président de la République Ali Bongo Ondimba. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les ressortissants de cette localité interpellent les plus hautes autorités.

Alors qu'il y a des Gabonais qui sont arrivés à Mekonaman au début des années 90, et y ont construit leurs habitations, sieur Boussamba quant à lui, selon les dires des riverains est arrivé en 2013 et a eu son titre foncier en 2015, avec sur son dossier bien mentionné Akonaki côté Nord-est. Selon un des habitants sur place, l'intéressé se serait permis d'inscrire la zone occupée par les habitants de Mekonaman sur son titre foncier.

Cette situation a occasionné un blocage, au niveau de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC), des documents des habitants de Mekonaman. Une rencontre avec les responsables de cette entité a eu lieu, et ces derniers ont mentionné que lesdits habitants ont à faire à un TF de sieur Boussamba. Des documents qui n'ont pas été présentés et qui aujourd'hui sont à l'origine de ce litige.

%

De plus, "monsieur Boussamba" aurait affirmé sans document que les ordres lui viennent directement du Président de la République. Des propos qui ont provoqué l'ire des habitants qui n'ont pas compris comment le problème est parti de l'ANUTTC pour prendre la direction de la présidence de la république. En effet, le concerné avoue avoir récupéré le titre foncier des mains du Chef de l'État, et qu'il aurait les pleins pouvoirs pour exercer même la manière forte. Se rendant à l'ANUTTC, chez le maire ainsi que chez le Prefet, aucun élément juridique n'a étayé les dires de sieur Boussamba.

Les habitants ne comprennent pas comment le titre foncier qui porte le nom du quartier Akonéki soit devenu, comme par le coup d'une baguette magique, le titre foncier non seulement d'Akonéki, mais aussi de Mekonaman, de Zoberé et d'Okolassi. "Une supercherie" d'après les populations de ce quartier qui affirment que leur "bourreau" veut tout "simplement s'accaparer de leurs terres afin de les revendre à des expatriés".

En plus de cela, seule la partie d'Akonéki lui a été vendue, ce qui représente 12 hectares. Cependant, lors de sa visite avec les agents de l'ANUTTC, il a sillonné la zone de Mekonaman à l'aide d'un drone et aurait coché cela dans ses recherches à lui. Une fois les travaux achevés, il a aussitôt intimé l'ordre aux populations de déguerpir la zone. Ce que les habitants ont refusé de faire.

Ils ont donc décidé d'attirer l'attention du Président de la République sur ce vaste problème afin d'avoir la vérité et rien que la vérité. Si beaucoup dorment déjà à la belle étoile, d'autres veillent de jour comme de nuit pour ne pas se voir déposséder de leurs terres, leur seule richesse que sieur "Boussamba" veut absolument "arracher à des fins personnelles".