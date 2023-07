Madagascar: Bienvenue à la ville de Zibo, province de Shandong - Ville jumelle de la région de la Haute Matsiatra !

Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar en 1972, les relations amicales entre les deux pays ont toujours maintenu une bonne dynamique de développement, et la coopération amicale dans tous les domaines a été continuellement promue. Madagascar maintient une bonne dynamique de développement et une situation sécuritaire stable. Le pays constitue une porte importante pour la Chine pour développer davantage le marché africain et pour faire des échanges et plus coopérer avec l'Afrique, un pont et un lien important vers l'Afrique dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route », ainsi qu'un partenaire économique et commercial important de la ville de Zibo, province du Shandong, en Afrique.

En mai 2022, la ville de Zibo, province de Shandong, a commencé à nouer des relations d'amitié avec la région de la Haute Matsiatra, Madagascar, sur la base de l'introduction des personnes amicales et d'une coopération fructueuse entre les entreprises des deux parties. Depuis lors, elles entretiennent des contacts étroits. Le 23 mars de cette année, la région de la Haute Matsiatra a participé au dialogue international des villes jumelles organisé par la ville de Zibo, où ces villes ont fait une promotion autour de l'approfondissement des échanges et de la coopération. Pendant ce temps, les deux parties ont signé ensemble le Consensus sur les échanges et la coopération internationale des villes jumelles, jetant ainsi des bases solides pour l'approfondissement de la coopération dans les domaines de l'industrie, du tourisme culturel, de l'éducation et des soins médicaux pour la promotion du développement commun des deux villes.

%

La ville de Zibo est située dans la partie centrale de la province de Shandong, avec 5 districts: Zhangdian, Zichuan, Boshan, Zhoucun et Linzi; 3 comtés: Huantai, Gaoqing et Yiyuan et 3 zones fonctionnelles: Zone de développement industriel de haute technologie de Zibo, Zone de développement économique de Zibo et Resort touristique provincial du lac Wenchang, pour une superficie totale de 5 965 kilomètres carrés et une population permanente de 4 705 900 habitants.

L'héritage culturel de Zibo remonte à loin. Ancienne capitale d'Etat de Qi et berceau de la culture Qi, Zibo a une histoire de plus de 3 000 ans. Elle a produit de nombreuses célébrités et des classiques culturels, laissant derrière elle un vaste patrimoine culturel tel que les ruines de l'ancienne capitale de Qi, les fosses des chevaux martyrs de la dynastie des Zhou de l'Est, l'origine du football mondial et l'ancien centre commercial de Zhoucun. Par ailleurs, de nombreux anciens classiques chinois tels que L'Art de la Guerre de Sun Zi, l'encyclopédie des techniques agricoles Qi Min Yao Shu, l'encyclopédie de la technologie Kao Gong Ji et les Contes fantastiques du Pavillon des Loisirs sont nés à Zibo. Ces grandes oeuvres ont eu une influence profonde sur le développement de la culture chinoise.

Zibo est une ville axée sur le secteur industriel et dotée d'une gamme complète d'industries. C'est une des régions où le développement industriel et minier a été le plus précoce. L'histoire du développement industriel moderne de Zibo remonte à près de 120 ans, avec une gamme complète d'industries, formant un système industriel moderne dirigé par la pétrochimie, la chimie fine, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, les textiles, les matériaux de construction, etc. Ayant surtout un riche patrimoine dans le domaine de l'industrie chimique, la ville de Zibo possède l'industrie chimique la plus complète de Chine. De plus, avec une histoire de plus de 10 000 ans de production de céramique, Zibo est l'une des cinq principales capitales chinoises de la céramique et le berceau de la glaçure chinoise. Elle est connue sous le nom de « Céramique de Zibo, Céramique national contemporain ».

Zibo est une ville de type de groupe écologique unique en son genre. Elle bénéficie d'une situation géographique idéale, de transports pratiques et rapides, de zones urbaines et rurales échelonnées, d'une disposition spacieuse et d'un axe vert reliant les zones urbaines et offrant un large espace de développement. Elle possède également de magnifiques montagnes et de vastes lacs, tels que la montagne Lu, Yuan, et Tanxi, le lac Mata, etc. Ces paysages naturels incitent les touristes, mais aussi les locaux à observer ces paysages majestueux.

Zibo est une ville fascinante. Son histoire, sa culture et sa beauté naturelle en font une expérience mémorable, tandis que sa cuisine et son barbecue mettent l'eau à la bouche.

Bienvenue à la ville de Zibo, province de Shandong - ville jumelle de la région de la Haute Matsiatra!