Sénégal: Propos de Birame Souleye Diop sur les présidents Sall et Ouattara - L'APR tire à boulets rouges sur le PASTEF et son dirigeant, Ousmane Sonko

Lors d'une conférence de presse organisée par la coalition Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, numéro 2 du parti PASTEF, par ailleurs, président du groupe parlementaire, avait tenu des propos à l'endroit du chef de l'Etat, Macky Sall et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Des propos d'ailleurs qui lui ont valu son arrestation par la sûreté Urbaine. Réagissant à ces déclarations qu'ils considèrent de grossières et abjectes qui selon eux "tentent de porter atteinte à l'honorabilité des présidents Macky Sall et Alassane Ouattara, l'Alliance pour la République (APR) tire à boulets rouges sur le parti PASTEF et son président Ousmane Sonko.

« C'est avec beaucoup de consternation et de tristesse que nous avons pris connaissance des propos de Birame Souleye Diop, numéro 2 du Pastef, par ailleurs Président du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi », a fait constaté dans un communiqué l'Alliance pour la République.

Selon le secrétariat exécutif de l'APR « De telles déclarations grossières et abjectes tentent de porter atteinte à l'honorabilité des Présidents Macky Sall et Alassane Ouattara, mais aussi aux relations de fraternité, d'amitié et de respect mutuel entre nos peuples, nos États et nos institutions. Elles ont choqué tout le monde, mais n'ont surpris personne, tellement le parti politique Pastef, son dirigeant Ousmane Sonko et tous ses affidés sont habitués aux insultes, insanités et vulgarités. »

%

Poursuivant souligne le parti dirigé par Macky Sall, « L'émotion et le choc ressentis par tous sont sans limite ; après nos institutions sociales, politiques et religieuses, le parti d'Ousmane Sonko, à travers cette funeste déclaration de son numéro deux et Président de Groupe parlementaire, s'en prend à un Chef d'Etat d'un pays frère, voisin et ami, lié au Sénégal par des relations multiséculaires, la Côte d'Ivoire, terre d'accueil de milliers de Sénégalais. »

Ayant tous éprouvé de la honte et de la gêne devant cette sortie, dit-on, qui montre et démontre "l'irresponsabilité , de l'opposition sénégalaise, « L'Alliance Pour la République (APR) présente ses compliments à SE Monsieur Alassane Ouattara, chef de l'Etat ivoirien, lui exprime toute sa désolation, et compte sur sa grandeur, pour accepter les excuses de tout le Sénégal, de tous les démocrates responsables », indique la source.

Aussi, relève le document des marrons beige, « L'APR sollicite du Président Macky Sall de bien vouloir transmettre à son homologue, ami et frère, chef de l'Etat de Côte d'Ivoire les amitiés renouvelées du peuple Sénégalais. »

Il faut noter que lors de ce point de presse, le maire de Thiès Nord avait déclaré que « Macky Sall serait capable d'empoisonner ses potentiels dauphins pour « la faire à la Ouattara ». et ce sont ces déclarations qui lui ont valu aujourd'hui, son arrestation au commissariat central de Dakar.