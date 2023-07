Sénégal: La Sénégalaise Fatou Gaye parmi les nouveaux membres de la commission des arbitres de la CAF

Dakar — L'arbitre sénégalaise Fatou Gaye a été cooptée par la Confédération africaine de football (CAF) parmi les nouveaux membres de la commission des arbitres de l'instance africaine.

Dans un communiqué rendu public vendredi, la CAF a annoncé la nomination de nouveaux membres de cette commission dirigée par le Béninois Hugues Alain Adjoyi, au terme de la réunion de son comité exécutif tenue dans les locaux du nouveau siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à Rabat.

Le Sud-africain Victor Gomes a été désigné vice-président de la commission.

Les dix autres membres sont : Doumbouya Aboubacar (Guinée), Ali Mohammed Ahmed (Somalie), Tesfanesh Woreta (Éthiopie), Djamel Haimoudi (Algérie), Hadqa Yahya (Maroc).

Olivier Safari Kabene de la République démocratique du Congo et Louzaya René Daniel, du Congo-Brazzaville, sont aussi membres de cette commission, de même que Inacio Candido de l'Angola, Gladys Lengwe de la Zambie et Aminu Shantali Shuaibu du Nigeria.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a dirigé ce comité exécutif de la CAF, s'est dit confiant concernant la capacité des membres de la commission des arbitres nouvellement nommés de contribuer « à la croissance et à la compétitivité mondiale du football en Afrique ».

« L'intégrité, l'indépendance et la crédibilité des arbitres, des commissaires de match et des opérateurs VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) sont cruciales pour le respect et la croissance du football africain », a-t-il souligné.

Il a par ailleurs félicité la Fédération marocaine pour son nouveau siège « de classe mondiale ».

« L'excellent siège que nous avons visité aujourd'hui et les stades et infrastructures de football de classe mondiale au Maroc sont de bons exemples du succès et des réalisations qui peuvent être accomplis grâce aux partenariats entre nos gouvernements africains et nos associations nationales de football », a soutenu Patrice Motsepe.