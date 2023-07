Afrique: Football/Can 2023- La mascotte dénommée "AKWABA" officiellement dévoilée

Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football Côte d’Ivoire 2023 (Cocan) a dévoilé, le vendredi 07 juillet 2023 à Abidjan, la mascotte officielle de la 34e édition de la Can qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Rapporte le Cicg. C’était au cours d’une cérémonie présidée par la ministre d’État, Kandia Camara, représentant le Premier Ministre Patrick Achi.

Dénommée "AKWABA", la mascotte prend les traits d’un éléphant vêtu d’un maillot orange, d’un short vert et arborant des chaussures de football. Sur sa tête trône majestueusement un chapeau traditionnel akan. De plus, la mascotte Akwaba a un regard franc, dégage une ambiance de gaieté générale. Sa trompe élevée au-dessus des défenses dissuade les imprudents quand sa patte est avancée pour relancer le ballon. Le président du Cocan, François Albert Amichia, a indiqué que la mascotte n’est pas seulement l’élément d’identité visuelle, elle est un catalyseur de l’attractivité de la Can 2024 aux plans social et économique. Il a dit ''Akwaba'' (bienvenue) à la mascotte et a rappelé son immersion dans les thématiques des poids à peser l’or, du cacao et du pagne tissé ivoirien qui sont des emblèmes économiques et culturels de la Côte d’Ivoire.

Pour Amichia, le dévoilement de la mascotte enclenche la phase d’accélération des préparatifs de la compétition. Il a annoncé qu’après la phase médiatique, le tirage au sort pour la constitution des poules interviendra le 12 octobre prochain. Le Président du Cocan a appelé les populations à œuvrer en synergie afin de relever le défi de l’organisation de la plus belle des Can, non sans féliciter Kouadio Raoul Frédérique, l'artiste qui est le concepteur de la mascotte.