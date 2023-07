Madagascar: Réfection des routes - L'État vient à la rescousse

Un Conseil des ministres restreint s'est tenu, hier, pour discuter les travaux de réhabilitation des routes. Les ressources propres internes seront mobilisées pour réaliser des travaux.

Les choses vont-elles enfin bouger sur le chantier? Le chef d'État, Andry Rajoelina, le Premier ministre et le ministre des Travaux publics, ont discuté la réhabilitation des routes nationales et des rues d'Antananarivo. C'était lors d'un Conseil des ministres restreint qui s'est tenu au Palais d'État à Iavoloha, hier. Les travaux de réfection des RN2, RN4, RN6, RN7, RN9, RN11, RN14 ont été à l'ordre du jour. Ce Conseil des ministres a, aussi, approuvé d'autres parties supplémentaires à construire. Les ressources propres internes de l'État seront mobilisées pour réaliser ces travaux. Sur la RN2, les travaux consisteront à réfectionner le tronçon de route entre le PK11 et le PK 78, la route passant par la ville de Moramanga, et la route entre Antsampanana et Brickaville, du PK 218 au PK250.

Des travaux seront, également, réalisés, du PK 403 au PK460, sur la route reliant Antananarivo et Mahajanga. Sur la RN6, les travaux s'étendent du PK32 au PK409+100. Les travaux sur la RN7 consisteront à réfectionner la route entre le PK258 passant par Ambositra, au PK311+000 à Ambodiala. La société CRBC va réaliser les travaux de construction du pont Mangoky, le plus long de Madagascar, sur la RN9. Les travaux sont prévus débuter à la fin de ce mois. Les points noirs entre Mananjary jusqu'à Nosy Varika seront réhabilités, tout comme les points noirs entre le PK17 jusqu'au PK92 passant par Vatovavy et Fitovinany et allant jusqu'à Ifanadiana et Ikongo. Pour les routes de la capitale Antananarivo, le Conseil des ministres a approuvé la construction de onze tronçons de routes.

Catastrophique

C'est la énième fois que les travaux de réhabilitation des routes ont été annoncés, cette année. Les choses n'ont pas vraiment bougé, depuis. Dans la capitale, les routes restent chaotiques, quelques mois après l'annonce des travaux de réhabilitation d'une dizaine d'axes. Les seuls travaux réalisés, jusqu'ici, sont les traitements point-à-temps, réalisés par la commune urbaine d'Antananarivo (CUA), et les deux grands travaux sur l'axe Ambodin'Isotry et sur la bretelle reliant Ankadimbahoaka et ByPass.

Il a été, pourtant, annoncé que la réhabilitation des autres axes, dont l'axe Ampefiloha-Tsaralalàna commencerait, après la fin des travaux à Ambodin'Isotry. Ceux qui circulent sur la route nationale 2 continuent à se plaindre de l'état piteux des routes. «La route est vraiment catastrophique entre Antananarivo et Moramanga. Nous avons mis près de 10 heures de temps pour arriver à Toamasina», lance Malala Raharison, une vacancière. Sur la RN6, les nids de poule sont de plus en plus profonds. Nous sommes loin, très loin de l'objectif zéro nid de poule, fixé pour juillet 2023, sur la RN7.

L'Etat renouvelle ses promesses, et se lance dans d'autres défis. Reste à savoir si tous ces travaux vont être concrétisés. Annoncer qu'ils seront terminés avant les Jeux des îles sera trop ambitieux. Nous n'avons plus qu'un mois et demi avant la tenue des épreuves. Mais au moins, que les infrastructures routières soient réparées, avant les prochaines saisons pluvieuses. Une fois que la pluie tombe, les travaux seront difficiles à réaliser.