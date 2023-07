Madagascar: BAasketball / Coupe du monde U19 - Madagascar a laissé son empreinte

Jean Michel Ramaroson, président de la Fmbb a bouclé la boucle de la Coupe du monde par un point de presse à l'ANS Ampefiloha.

Un point de presse auquel Jean Michel Ramaroson, président de la fédération du basketball (Fmbb) entouré de ses collaborateurs a tout expliqué hier à l'ANS Ampefiloha pour faire un bilan en ce qui concerne la préparation, les stages en Serbie, la worldcup qualifiée en Israël pour les Ankoay dames 3x3 et surtout les deux Coupes du monde de nos Ankoay 3X3 et U19 Garçons.

En un mot, Madagascar va bénéficier des retombées positives de sa participation en Coupe du monde, les deux Coupes du monde. « La Coupe du monde a été un point positif pour le basketball malgache. Madagascar a été classé 14/16 équipes participantes avec ses deux victoires contre le Liban et la Hongrie. M'Madi Mathias a été élu meilleur marqueur du tournoi et il est invité par la NBA à Toronto dans le cadre du BAL All star U23 team ou Global JAM 2023. Donovan et Lova vont continuer leur sports études en Amérique, des discussions ont été menées avec d'autres joueurs.

Tout ça pour vous dire que Madagascar a laissé son empreinte sur l'échiquier mondial en montrant un basketball surprenant avec un avenir prometteur conditionné par la continuité du travail», confie Jean Michel Ramaroson. Et le président de la Fmbb de continuer : « Le gap entre les quatre pays formant le carré et les pays restants est énorme d'où l'importance d'un travail de fond technique et organisationnel. Pour y remédier, la tenue de camp de développement de talent, échange technique avec des techniciens de haut niveau, compétitions et matchs amicaux avec d'autres formations étrangères sont incontournables».

JIOI 2023

Lors de ce point depresse, Jean Michel Ramaroson a avancé que pas moins de 335 millions d'ariary ont été dépensés pour le 19 membres de la délégation avec un apport de 199 millions d'ariary par la Fmbb. Et parmi les membres de la Fmbb qui s'y trouvent sur place, ils ont payé de leur poche. Madagascar hébergera la onzième édition des JIOI de 2023 dans moins de cinquante jours. La Fmbb prend très au sérieux cette échéance. Sans attendre l'organisation de l'État malgache, la Fmbb dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale malgache (3x3, 5x5) travaille de concert avec la FIBA.

Un stage d'une semaine du 11 au 18 juillet encadré par l'expert marocain Naoufal avec les différents coaches, joueuses et joueurs est cours. Le staff de la Fmbb pour la préparation du basketball malgache aux JIOI a été déjà constitué, avec à la tête le général Nina Ruphin Zafisambo. Un staff prêt à relever le défi pour faire le nécessaire que Madagascar s'adjuge les médailles disputées aux JIOI de 2023. Les autres iles comme Mayotte, la Réunion sont à ne pas sous-estimer. Madagascar est déjà au-devant de la scène mondiale et les yeux du monde de basketball sont déjà rivés sur nous.