Madagascar: Youth corner - Du speed recruiting pour les jeunes diplômés

Les jeunes diplômés privilégiés. Les entreprises qui ont répondu présent à l' événement Youth corner ont offert des opportunités aux jeunes. Initié par le ministère de la Jeunesse et des sports, Youth Corner se tient du 7 au 8 juillet au Kianja Barea Mahamasina.

Des dizaines de stands promettent du travail aux jeunes diplômés à travers le «speed recruiting». Mais à condition qu'ils aient le profil de l'emploi. Des jeunes en quête d'un métier épanouissant sont venus nombreux, munis d'un CV et d'une lettre de motivation et ont affronté les chasseurs de tête. Pour certains, c'est un premier entretien d'embauche. «Je suis venu pour tenter ma chance. Cela fait deux ans que je suis à la recherche d'un emploi. Ce n'est pas chose facile», raconte Nantenaina, une étudiante de licence 3 en communication.

De plus en plus de jeunes sont confrontés au difficile marché du travail. Mais pas que... Le niveau intellectuel des étudiants, leur problème d'employabilité font aussi les portes se ferment. Une expérience réussie et la connaissance du métier pesant lourd dans la balance pour recruteurs. «J'ai décidé d'assister à cet événement pour tenter de me faire embaucher», espère Laeticie Razafindrabe.

Les postes en vogue pour les jeunes sont liés aux métiers du «call- center» comme le téléconseiller et le travail en ligne dans des boîtes pour être dans l'assistanat virtuel. Les exigences pour ce type d'emploi gravitent autour de la connaissance des différentes langues et se basent surtout sur l'expression orale. Youth Corner se poursuit et prend fin ce jour au Kianja Barea Mahamasina avec les soixante-dix stands, potentiels recruteurs et employeurs.

Mais il y a également d'autres possibilités d'améliorer son CV, notamment avec ces formations dans le domaine de l'entrepreneuriat, des renforcements de capacités. Des écoles et des agences offrant des bourses d'études y tiennent aussi les stands. Tout comme les entreprises qui offrent des opportunités de stage aux jeunes pour apprendre un métier. «L'objectif est d'accompagner les jeunes qui sont en difficulté dans le monde du travail.

C'est de leur affûter les armes pour qu'ils puissent améliorer leur employabilité, en terme de formations, par exemple mais aussi de renforcement de capacités» explique Tsikitsiky Razanamasy, directeur général de la Jeunesse auprès du ministère. La jeunesse doit être valorisée e puisque c'est à eux d'apporter le changement de chaque secteur à Madagascar dans un futur très proche, selon les dires du ministre de la Jeunesse et des sport.