Madagascar: Écosystème des start-ups - Les appuis se multiplient

Des incubateurs aux programmes lancés ou soutenus par les partenaires techniques et financiers (PTF), en passant par les projets portés par les entités publiques et privées, les initiatives et les structures dédiées à l'appui des start-ups se multiplient à Madagascar au sein d'un écosystème qui gagne en dynamisme d'année en année.

Outre les conférences et autres ateliers organisés pour pousser les jeunes à s'autonomiser et à créer leur entreprise innovante, force est également de constater que les concours et les appels à candidature visant à développer l'écosystème des start-ups sont de plus en plus nombreux. Pour leur part, les investisseurs commencent à jouer des coudes pour attirer dans leur écurie les jeunes pousses les plus prometteuses.

Le contexte nouveau fait que les jeunes entrepreneurs peuvent désormais miser sur diverses structures d'appui pour lancer ou booster leurs activités. «Les plateformes dédiées à l'accompagnement technique et financier des entreprises innovantes augmentent à vue d'oeil», fait remarquer Lova Andrisoa, qui vient de se lancer dans le domaine de l'e-commerce. Le pays possède aussi une plateforme rassemblant les professionnels de l'accompagnement en entrepreneuriat et innovation. Cette dernière s'est donnée pour mission de renforcer les appuis techniques destinés aux petits porteurs de projet d'entreprise.

Du côté de l'Economic Dévelopement Board of Madagascar (EDBM), on soutient que la dynamique pour promouvoir les start-ups est bien là. Et cette structure de rappeler que diverses actions ont été menées pour faciliter l'évolution des jeunes entrepreneurs. Parmi celles-ci, E-toolia, présenté comme l'un des piliers du projet de développement de l'écosystème numérique dans la Grande île. L'outil qui se décline sous la forme de plateforme en ligne a vu le jour grâce à l'appui de la Confédération Suisse. « C'est un moyen particulièrement pragmatique pour l'accompagnement des startups et des PME à Madagascar. Cette boîte à outils en ligne vise à octroyer aux entrepreneurs une solution qui leur permettra d'exceller dans leur secteur d'activité et faciliter leurs recherches d'investissements», précise l'EDBM.

%

Le numérique a le vent en poupe

Dernièrement, c'est le lancement officiel du projet du programme Miary dans le secteur digital qui a fait l'actualité. Ce projet est un programme d'incubation et d'attribution de subventions pour des start-up entrepreneurs du secteur du numérique, incubés par cohortes. Trois incubateurs sont impliqués dans cette initiative : Orange Digital Center (ODC), Zafy Tody et Next'A. «Ils ont été sélectionnés pour assurer la sélection compétitive, puis l'incubation des porteurs de projets et le renforcement de leurs capacités à bâtir des entreprises dans le numérique», a-t-on expliqué. L'incubation durera entre 6 à 12 mois par cohorte et consistera à mettre à disposition des startups des infrastructures, des services de développement de l'entreprise, des formations et des accompagnements ainsi que leur réseau pour développer leurs projets. Les bénéficiaires du programme pourront demander une subvention d'une valeur de 5 000 à 15 000 dollars. La demande sera étudiée et validée par un Comité de validation composé par le Ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT), le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), le Projet PIC et la Banque Mondiale en tant qu'observateurs.

«Les business models avec une solution digitale seront attendus : DCleantech, Fintech, Healthtech, Real Estate Tech, Transport, Sécurité, Edtech, E-Commerce & Retail, Aggrotech, Traveltech et logistiques sont fortement encouragées. Nous voulons voir des solutions digitales ayant un impact positif sur le climat», a-t-on aussi souligné. Tahina Razafindramalo, ministre en charge du Développement numérique, s'est réjoui du lancement de ce projet dans la mesure où «les impacts attendus sont la création d'emplois formels et la création de revenus à destination des jeunes». Le membre du gouvernement a précisé que le projet Miary Digital est une opportunité pour l'emploi des jeunes représentant 64% de la population et constitue une force vive à capitaliser. À noter que l'atout de Madagascar est avant tout son capital humain et les initiatives d'incubation de start-ups sont d'autant d'opportunités pour valoriser et former la jeunesse dans l'atteinte de la vision présidentielle concernant notamment l'emploi décent pour tous et la modernisation de Madagascar.