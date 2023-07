Madagascar: Industrialisation - Une minoterie à Mahanoro

Grand producteur de manioc, le district de Mahanoro a été doté hier d'une unité industrielle qui va produire de la farine à partir de cette culture.

Le district de Mahanoro a eu, à son tour, son unité de traitement et de transformation de produits. Une minoterie offerte par le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) qui a poursuivi hier la mise en oeuvre de son projet ODOF (One district, one factory ou un district, une usine) dans cette localité. Mahanoro est ainsi le troisième district visité par l'équipe du MICC, dirigée par le ministre Edgard Razafindravahy, après Vatomandry et Brickaville qui ont également été dotés, la veille, de nouvelle unité industrielle. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des engagements présidentiels pour la promotion de l'industrialisation du pays à la base.

Une zone de pépinière industrielle ainsi qu'une unité de traitement et de transformation du manioc en farine ont été ainsi livrées hier à Mahanoro. Cette minoterie peut traiter une tonne de manioc par heure, pour une production de 300 kilos de farine et 250 kilos d'amidon. Edgard Razafindravahy a d'emblée souligné, lors de la remise des machines et matériels destinés à l'implantation de cette unité : «Si un kilo de farine vaut 7500Ar, le prix du manioc est de 500Ar pour 1 kilo. La production de manioc atteint 27 000 ou 30 000 tonnes par an.

Comment ne pas s'occuper du manioc à Mahanoro ?». Après tout, lorsque le produit est transformé, le prix augmente. Cela améliorera les revenus des agriculteurs. La dotation a été, bien évidemment, appréciée par la population locale dont particulièrement le représentant des producteurs de manioc, Fidison Richard Randriamihaja qui a déclaré : «Il a fallu beaucoup de temps aux agriculteurs pour obtenir des terres. Il y a un gouvernement qui aide les agriculteurs dans leur production ». A noter que la cérémonie de remise de cette usine s'est déroulée devant l'hôtel de ville de Mahanoro, et a vu la présence de diverses personnalités de la région dont le sénateur Manasoa Donat Tang, le représentant du député local et le gouverneur de la région Est (Atsinanana), Richard Théodore Rafidison ainsi que le préfet de Toamasina.

Ce dernier a indiqué : «Il ne manque pas de manioc et de patates douces à Mahanoro. Même s'il est vendu à bas prix dans le bazar, il n'est pas épuisé». Le représentant du député a confirmé cela et a déclaré que la raison pour laquelle il a demandé au ministre l'installation d'une machine de transformation du manioc à Mahanoro est que le manioc est disponible toute l'année et que de nombreux habitants de la région cultivent le manioc. Le ministre Edgard Razafindravahy a rappelé que l'objectif de la mise en place des pépinières industrielles est de résoudre les problèmes des agriculteurs afin qu'ils ne gâchent pas leurs récoltes et augmentent leurs revenus.