Madagascar: RNR - Rassemblement National pour la Refondation

Le pays est en difficulté pour de nombreuses raisons. Le Rassemblement national pour la refondation (RNR) brosse ainsi un tableau peu reluisant du pays.

Il s'agit, entre autres, de la crise économique due à la baisse du pouvoir d'achat du peuple par rapport à l'inflation grandissante ; des troubles politiques entraînant une crise sociale causée par la méfiance entre les dirigeants et le peuple ; et la crise causée par les pannes d'électricité impliquant une hausse du taux de chômage, des pertes d'emplois et la fermeture d'entreprises qui font vivre de nombreuses familles.

Le RNR estime que « la seule façon de sortir de cette crise profonde est d'établir un système pour trouver une solution au problème afin d'éviter les troubles qui peuvent survenir comme le chaos et l'effusion de sang. Il serait également nécessaire de changer et d'améliorer tous les systèmes qui existent dans le pays et le gouvernement ». Dès lors, le RNR siège en intermédiaire pour aboutir à la stabilité que chacun recherche.