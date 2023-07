Madagascar: Organisation du JIOI - Des dizaines de milliards d'ariary en jeu

Les préparatifs de l'organisation de la 11e édition des Jeux des Îles de l'océan Indien 2023 (JIOI 2023) à Madagascar soulèvent des interrogations quant aux dépenses et aux procédures d'attribution des marchés.

La 11ème édition des Jeux des Îles de l'océan Indien 2023 (JIOI 2023) se tiendra du 23 août au 3 septembre. Avec un budget potentiellement similaire à celui de la précédente édition, les entreprises espèrent bénéficier des retombées économiques de cet événement, bien que les appels d'offres n'aient pas encore été lancés. L'exemption des droits de douane suscite également des interrogations sur l'évaluation des coûts et la transparence des procédures. La réussite de l'organisation des JIOI dépendra de la gestion transparente et équitable de ces défis. L'organisation de ces jeux représente un défi majeur pour Madagascar, tant sur le plan logistique que financier. En effet, lors de la 10ème édition des JIOI en 2019, l'île de La Réunion avait consacré un budget record équivalent à 660 milliards d'ariary, pour l'événement, dont 19,5 milliards d'ariary avaient été alloués aux dépenses d'organisation. Cette fois-ci, Madagascar devra se rapprocher, voire dépasser, ce montant dédié aux organisations, compte tenu de la forte inflation depuis 2019.

Marchés attendus

Les dépenses liées à l'organisation des JIOI englobent divers aspects tels que la logistique, les transports, l'hébergement et la restauration pour plus de 4 000 touristes, les infrastructures, la communication, etc. Les retombées socio-économiques attendues de cet événement international sont significatives. Les entreprises opérant dans ces secteurs espèrent bénéficier de cette opportunité et sont certainement intéressées à participer aux différents marchés. Cependant, aucun appel d'offres n'a encore été lancé, suscitant des spéculations quant aux procédures de sélection.

Exonérations

Il est important de souligner que l'État a décidé d'exempter les marchés liés à l'organisation des JIOI des procédures habituelles des marchés publics afin de faciliter la réalisation des tâches. De plus, les fournitures, les matériels et les équipements nécessaires à l'organisation des jeux sont exonérés de droits de douane. Cette mesure permettra aux entreprises chargées de réaliser les travaux et les prestations de services de réduire leurs coûts. Cependant, il est légitime de se demander si le budget alloué aux marchés attribués aux entreprises et aux prestataires de services prend en compte cette exemption de droits de douane, d'autant plus que l'attribution de ces marchés ne suivra pas nécessairement les procédures exigées par le code des marchés publics. En attendant la publication de plus amples informations sur les marchés et les procédures à suivre, l'organisation des JIOI reste un défi majeur pour Madagascar. Les autorités et les acteurs concernés devront veiller à assurer la transparence et l'équité dans le processus d'attribution des marchés, tout en garantissant une utilisation optimale des ressources et en favorisant les retombées positives pour l'économie locale.