Madagascar: Inclusion financière - MVola Première banque certifiée B Corp

B Corp ou B Corporation est décernée par B Lab, une organisation internationale indépendante qui évalue les entreprises selon des critères rigoureux.

MVola confirme sa position de leader en matière d'inclusion financière. Elle vient en effet d'intégrer le club très fermé des entreprises certifiées B Corp en Afrique.

Engagement

Une occasion de plus pour MVola de renforcer son engagement envers l'accès aux services financiers inclusifs et de qualité pour tous les Malgaches. Devenant de ce coup la première banque de Madagascar à recevoir ce prestigieux label. Cette certification souligne en tout cas l'engagement continu de MVola, depuis 2010, à fournir des services financiers abordables, de qualité et aux standards technologiques internationaux. Avec ce que cela suppose, bien évidemment d' impacts positifs sur l'ensemble de la société et l'environnement. La certification B Corp constitue en effet la garantie du fait que l'entreprise répond aux dimensions des performances sociale et environnementale. Ainsi, pour être certifiée, une entreprise doit être notée selon les 5 piliers de l'outil B Impact Assessment. A savoir la gouvernance, les collectivités, les communautés, les collaborateurs et l'environnement. MVola a réussi à répondre à ces exigences strictes et à se distinguer grâce à des pratiques commerciales durables et responsables. Cette certification vient consolider la mission de MVola visant à offrir à tous les malgaches un accès équitable aux services financiers essentiels.

%

Amélioration continue

Par ailleurs, en obtenant ce label, MVola s'engage à innover et à mettre en oeuvre une démarche d'amélioration continue.Les entreprises certifiées B Corp sont soumises à une re-certification tous les 3 ans. « Cette certification B Corp renforce l'engagement de MVola à fournir des services financiers de qualité à l'ensemble de la population malagasy. Nous sommes très fiers de travailler chaque jour pour une finance encore plus inclusive et répondant aux meilleurs standards internationaux, tout en continuant à placer l'impact social, sociétal et environnemental au coeur de notre modèle d'affaires », a déclaré Louis Olivier Favot, Directeur Général de MVola. Une manière en somme pour l'entreprise d'intégrer volontairement des enjeux sociaux et environnementaux dans ses activités commerciales et ses relations avec les parties prenantes. Ces enjeux sont regroupés au sein de 4 axes stratégiques prioritaires, eux-mêmes liés aux Objectifs de Développement Durable: À savoir, talent et entrepreneuriat, population et inclusion, innovation et investissement, environnement.