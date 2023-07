Madagascar: Tanjombato - Délit de fuite après un accident mortel

Un tragique accident a coûté la vie à un père de famille à Tanjombato, jeudi soir vers 20 heures. Une collision entre une voiture 4x4 et un scooter a eu lieu, laissant le conducteur de la moto grièvement blessé. Malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures et laisse sa famille dans une profonde détresse. La voiture responsable de l'accident n'a pas daigné s'arrêter et a pris la fuite, laissant les témoins impuissants face à cet acte irresponsable.

Le choc a été si violent que la moto a été réduite en un tas de ferrailles. Les riverains, témoins horrifiés de la scène, se sont précipités pour porter secours au père de famille, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Il a succombé à ses blessures, laissant derrière lui une famille dévastée et en quête de justice.

Selon les témoignages oculaires, la voiture responsable de l'accident était de couleur noire, mais personne n'a été en mesure de relever son numéro d'immatriculation. La famille de la victime, dans un geste de douleur et d'espoir, lance un appel pressant à la conscience du conducteur de la voiture pour qu'il se manifeste et prenne ses responsabilités. De plus, un appel est lancé à tous les témoins présents sur les lieux de l'accident, afin qu'ils fournissent toute information utile pour aider à retrouver le coupable.

Face à l'impunité de ce délit de fuite, la famille de la victime en appelle aux autorités compétentes pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de retrouver le conducteur responsable de cet acte tragique. Le délit de fuite est une infraction sévèrement punie par la loi, et il est primordial que la personne responsable soit identifiée et traduite en justice.

Jusqu'à présent, le conducteur en fuite n'a pas encore pris la peine de se rendre à la police, laissant la famille endeuillée dans l'attente d'une réponse. Les proches de la victime espèrent que la mobilisation de tous, les témoignages et l'engagement des autorités permettront de retrouver le chauffard responsable de ce délit de fuite.